雲林力拚住警器安裝率破80% 保障人民生命安全
雲林縣消防局近年來積極推動安裝住宅用火災警報器，截至目前安裝率破74%，雲林縣長張麗善今天出席誓師活動，宣示力拚年底前安裝率破80%，保障人民生命財產安全。
根據雲林縣消防局統計，雲林縣內已安裝住警器有13萬1878顆，安裝率達74%，如果安裝率要達到80%，需再安裝9736顆。
雲林縣消防局今天舉辦「力裝住警器、善戶安全網」推廣裝設住宅用火災警報器誓師大會，張麗善、雲林縣消防局長林文山和多名雲林縣議員等人出席參加。
張麗善致詞時表示，就任時發現雲林縣住警器安裝率僅17%，位居全國倒數第一，便著手規畫提升住警器安裝率，除了呼籲經濟許可的民眾自行購買外，縣府也在109年推動非供公眾使用的建築物之5層樓以下住宅也要安裝方可取得使用執照。
張麗善說，有鑑於高雄市城中城大樓火警，造成多人傷亡，民眾更應該為自己的生命財產安全超前部署，加裝住警器減少火災憾事發生。
雲林縣四湖鄉長蘇國瓏也分享推廣住警器經驗，一開始鄉民質疑裝設的意義，直到今年初鄉內有戶人家半夜發生火警，濃煙觸動了住警器，一家9口及時逃脫，大家才意識到住警器的重要性。
雲林縣消防局為強化雲林縣居家安全，凡是弱勢族群、孕婦、家中有0到6歲兒童及高風險群建築物對象持相關證明文件，即可至申請地址所轄消防分隊申請領取住宅用火災警報器自行安裝，以補助一戶一只為原則，相關訊息可上雲林縣消防局網站查詢。
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