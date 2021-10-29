台南安定在地建商嘉信開發 今捐助行推車嘉惠弱勢
台南市安定區嘉信開發建設今天捐贈區內弱勢家戶、身心障礙、行動不便長者「助行推車」，25張推車幫助行走、活動時能有支撐，有益長期復健者。
區長李燿州表示，安定區人口以長者居多，助行推車對長者及身障民眾來說是另一雙腿、必備設備又所費不貲，使用久了會耗損故障；感謝嘉信董事長蘇本雄資助添購助行推車，增加長者活動、行走意願，提升復健成效健康。
李燿州說，嘉信開發建設1989年成立，「品牌建立以自然、人本社區為開發理想」， 定位經營核心價值，去年曾媒合成大管理學院EMBA捐贈安定區10張愛心輪椅，放置文康中心、關懷據點供長者或行動不便之民眾借用，今年於疫苗接種站派上用場，接送長者安全的抵達接種站。
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