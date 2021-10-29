台南獨老宅增加率六都第一 議員:市府列冊獨老卻變少

台南市總人口近年持續下滑，今年6月底跌破187萬人，但老年市民每年卻以至少1萬人的速度增加，市議員邱莉莉指出，「孤獨死」是全台面臨高齡化的重要課題，台南獨居老人宅近10年的增加率更是六都第一，結果市府列冊的獨老卻愈來愈少，明顯不合理。台南市長黃偉哲表示，將盡快要求中央建立全國一致的「獨居老人」定義，市府也會檢討制度，提報正確的獨老數。

邱莉莉今天在議會質詢時指出，根據內政部不動產資訊平台，2011年台南市獨居老人宅有1萬9782戶，今年增加到3萬7177戶，雖然戶數在六都中排名第五，僅高於台中市，但10年來台南獨居老人宅比例成長9.23％，為六都最高。

邱莉莉表示，東、永康、北、南、中西區是僅老年居住宅及獨居老人戶數前5名的行政區，以東區來說，僅老年居住宅有5590戶，獨居老人宅有4160戶，但區公所造冊的獨老人數只有121人，令人不解。她質疑，老年市民數、獨居老人宅愈來愈多，為何列冊的獨居老人卻變少？

邱莉莉分析，台北市、新北市對獨居長者的定義為子女居住同市不予列冊；高雄市是子女同居同市、同一行政區才不予列冊，台南則未有明確規範，市府交由各區公所認定「獨居老人」定義，導致1市37制，認定人數愈來愈少，業務推廣層層推託。

她要求市府應拉高層級，由秘書長管考關懷獨老服務計畫，社會局要更精準定義「獨居老人」，讓民政局督促各公所提報正確獨居老人數，市府也應以獨老宅為基礎全面清查獨老實際數量。另外，建議市長放寬老人居住宅申請緊急救援系統補助資格，提升裝置率。

黃偉哲承諾，對於獨老服務會提升到府層級，針對獨老確實清查，並希望中央建立全國一制的「獨居老人」標準，各縣市才能在共同基準上評比。