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嘉縣布袋鎮幸福巴士下周上路 簡易轉運站工程費有著落
嘉義縣府為改善偏鄉交通，爭取交通部補助布袋鎮幸福巴士環狀線公車，11月3日營運，縣長翁章梁、布袋鎮長陳鳳梅和地方各界代表上午舉行通車典禮，翁章梁說，幸福巴士隨招隨停，鄉親外出就學、就醫、工作更方便了。
公路總局將布袋考試里及菜舖里列為極限村落，為改善村民交通，縣府和鎮公所規畫幸福巴士，服務極限村民往返布袋市區或轉乘公車到嘉市、台南鹽水及新營地區，環狀線除服務考試及菜舖里民，還深入其他11個村里。
「幸福布袋1路 (布袋環狀線)」是第8個開通幸福巴士鄉鎮市，分為主線和支線，主線串聯布袋市中心及各村落；支線配合海運期間服務遊客往返布袋商港，也對岑海、九龍、岱江及光復里民往返布袋市區提供服務。
翁章梁宣布布袋簡易式轉運站新建工程3596萬獲中央核定，預定在公所北側空地建置，整合周邊7條客運路線共108班次，改善候車環境，創造區域亮點，成為布袋轉運核心，提供鄉親及遊客更便利大眾運輸環境。
建設處說，主線自布袋轉運站發車，依序停靠布袋衛生所、布袋國小、振寮社區、鹿寮、考試潭、聖天宮、菜舖社區、江山社區、景山國小、東港里活動中心、前東港和內田社區，最後回轉運站。
支線配合布袋商港航運期間，每年4至10月載客服務，從轉運站發車，依序停靠仁愛路口、布袋郵局、布袋遊客中心、普天宮、武聖宮及布袋商港。幸福巴士11月3日營運，主線每周三至周日行駛12班次，支線每年4至10月載客，每天行駛8班次，歡迎使用敬老卡及愛心卡搭乘。
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