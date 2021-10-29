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台南三井OUTLET將開幕 日本台灣祭千葉縣先登場

中央社 / 台南29日電

日本三井OUTLET PARK即將在台南市歸仁區開幕，日本知名的台灣祭也於23日在千葉縣三井OUTLET PARK木更津登場，台南市長黃偉哲期許讓更多日本友人知道台灣，愛上台南。

台南市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，台灣祭由日本團隊台灣祭執行委員會發起，以台灣為主題，在展場上設置台灣知名小吃、占卜算命等台灣名物攤位；2017年迄今，每年固定在日本新年期間及黃金周等特殊期間舉行。

因應台南歸仁的三井OUTLET PARK開幕，台灣祭10月23日在日本千葉縣三井OUTLET PARK木更津登場，直到11月7日閉幕。

觀旅局表示，日本台灣祭會場以台南普濟殿文史協會提供的燈籠裝飾，添增道地台南味，另在現場發放大台南旅遊摺頁地圖、觀旅局日語社群網站宣傳小卡等，更有祀典武廟提供月老紅線，結緣台南。

三井不動產資料顯示，台南市歸仁區的三井OUTLET PARK，將成為三井OUTLET PARK在台灣第3座購物中心，位處高鐵台南站、台鐵沙崙線沙崙站前，交通便捷，開幕後可望成為台南都會圈最大的OUTLET PARK。

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