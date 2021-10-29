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嘉義大埔推展觀光 黑鳶水庫捉魚秀幫大忙

中央社 / 嘉義縣29日電

嘉義大埔鄉曾文水庫周遭群聚80至100隻黑鳶（俗稱老鷹），吸引不少遊客乘遊艇賞黑鳶俯衝捉魚英姿。鄉長吳明勲今天表示，大埔是老鷹之鄉，推展觀光，黑鳶幫了大忙。

國內COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情趨緩，國人外出旅遊增加，吳明勲接受中央社記者電訪表示，大埔鄉公所10月中舉辦「大埔森友會水庫節」活動，搭上這波風潮，明顯吸引不少觀光客，且都是來看黑鳶。

吳明勲說，這幾年大埔鄉努力維持生態，只有低密度開發，黑鳶的數量明顯增加，大埔成了老鷹之鄉，旅客到大埔除了吃砂鍋魚頭等在地特產，都會安排搭遊艇到曾文水庫遊老鷹峽谷、看老鷹覓食，大埔推展觀光活動，黑鳶幫了大忙。

嘉義縣大埔農業觀光課長侯嘉欽告訴記者，曾文水庫四周棲息的黑鳶，近年逐漸增加，據當地遊艇業者長期觀察，至少有5群黑鳶在此生活，成鷹數量約有80隻，若加上幼鳥總數約有百隻。

依台灣猛禽研究會調查，西元2013年至2016年台灣黑鳶數量從272隻增加為626隻，2017年下滑至595隻，2018年583隻，2019年再增至709隻，2020年以840隻創下自有調查以來的新高。侯嘉欽表示，從學術單位調查推估，大埔鄉黑鳶數目約占台灣的1/10。

嘉義市野鳥學會理事長黃盈智接受記者採訪表示，黑鳶俗稱老鷹，原本是台灣最普遍的猛禽，在鄉村與平原都常見，但近年因環境變遷，只剩下北、中、南3大族群，包括基隆、嘉義大埔與屏東，其中大埔黑鳶數目，先前的調查約在50至80隻左右。

大埔 嘉義 水庫

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