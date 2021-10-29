2021嘉義市購物節要送269萬元電動車及10輛Gogoro

2021嘉義市購物節將於11月1日開跑，活動將持續到明年農暦春節2月6日，今年除延續去年「佳宿送600遊金」，還將抽出1名幸運消費者送價值269萬元的Volvo汽車，還有10輛Gogoro機車，還有網路積分「嘉購爭霸賽」送13萬元精品包。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市民明天即领到熱騰腾的消費金2000元紅包，記得一定要在嘉義市消費，享受嘉義美食、美景，也要呼朋引伴，邀請各縣市親朋好友來嘉義市觀光 ，參加最豐富的購物節活動。

市府表示，為了鼓勵來嘉義市觀光消費，今年與旅宿業者共同攜手，延續去年「佳宿送600遊金」好康，由旅館出經費嘉惠所有來嘉義市住宿的旅客，串聯夜市、量贩店、觀光工廠、百貨公司等商家，推出多項優惠方案，將嘉義市打造成為購物遊戲。

市府也與露天拍賣平臺合作，打造購物節線上專區，線上線下雙管促進嘉義市消費及觀光旅遊效益，共同帶動店家拼經濟、搶機。