中央補助7億 台南三爺溪水質改善工程112年完工

積極改善三爺溪污染水質，台南市政府今天表示，中央已同意補助7億8360萬元，辦理三爺溪上游排水截流及虎尾寮水資源回收中心擴建工程，預定11月開工，民國112年10月完工。

台南市政府水利局今天發布新聞稿指出，三爺溪是二仁溪支流，同時是台南市重要區域排水，但因流域所在的永康區及仁德區人口密集，周圍工廠事業林立，造成三爺溪水質嚴重污染。

環保署監測資料顯示，三爺溪流域網寮橋、五空橋及永寧橋等3處水質測站，水質為中度至嚴重污染區段，且以上游網寮橋河段污染最嚴重。

水利局表示，市府108年向前瞻全國水環境改善計畫爭取2915萬6000元，完成網寮橋上游大灣排水截流及虎尾寮水資源回收中心功能提升工程設計，獲得環保署大力支持，今年3月又同意補助7億8360萬元，透過三爺溪上游排水截流及虎尾寮水資中心處理，減少三爺溪污染負荷。

這項工程已於10月決標，預定11月開工，112年10月完工；水利局預估完工後，三爺溪上游河段水質將由嚴重污染降至中度污染以下。

此外，水利局也持續辦理仁德及虎尾寮污水下水道系統，分期、分年接管中；其中仁德污水下水道系統（含東區）建設計畫分為4期，總經費約109億元，預定接管7萬2453戶（含東區竹篙厝及成功分區），如今已接管8727戶。

虎尾寮污水下水道系統建設計畫分為5期，原虎尾寮重劃區已建置完成，接管5872戶，目前新增東區虎尾寮污水分區，總經費約21億元，預定接管1萬5158戶，陸續發包管線工程施工中。