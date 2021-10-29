台南三爺溪汙染嚴重 7.8億元擴建虎尾寮水資中心拚水清

為改善台南市三爺溪水質，台南市府積極向中央爭取經費，獲行政院環保署大力支持，2021年3月底同意由「永續水質推動計畫-氨氮削減示範計畫」補助市府工程經費共7億8360萬元，辦理三爺溪上游排水截流及虎尾寮水資源回收中心擴建工程，工程案已在2021年10月完成決標作業，預計11月開工，2023年10月完工，可望有效削減上游排水汙染負荷，改善三爺溪水質。

水利局表示，三爺溪屬二仁溪支流，為台南市重要區域排水，因所在的永康及仁德區人口密集且周圍工廠事業林立，歷年水質多為嚴重汙染。依據環保署監測資料，在三爺溪流域網寮橋、五空橋及永寧橋等3處水質測站，水質為中度至嚴重汙染區段，並以上游網寮橋河段汙染最為嚴重。

水利局表示，為進一步改善三爺溪上游河段水質，市府於2019年向前瞻全國水環境改善計畫爭取2915萬6000元，完成網寮橋上游大灣排水截流及虎尾寮水資源回收中心功能提升工程設計；並獲環保署大力支持，再於2021年3月底同意補助市府工程經費共7億8360萬元，透過截流三爺溪網寮橋上游2萬4000CMD晴天汙水至虎尾寮水資中心處理，以減少三爺溪汙染負荷，並因應截流水量增加，同步將虎尾寮水資源回收中心每日處理水量由每日1萬2000噸增加為2萬7000噸。

為加強改善三爺溪上游河段水質，避免基流量不足情形，水利局也規畫將1萬噸虎尾寮水資中心放流水回送至上游網寮橋河段，為三爺溪挹補乾淨水源。依據設計成果推估，經虎尾寮水資中心處理後之水質可達BOD（生化需氧量）小於15mg/L、SS（懸浮固體）小於15mg/L、氨氮小於2mg/L，削減率可達80%以上，可望使三爺溪上游河段水質由嚴重汙染降至中度汙染以下。。

水利局也積極持續辦理仁德及虎尾寮汙水下水道系統，已分期、分年陸續接管中；其中，仁德汙水下水道系統（含東區）建設計畫共分4期，總經費約109億元，全期設計處理汙水量為5萬8800 CMD，預計可接管約7萬2453戶（含東區竹篙厝及成功分區），目前累計已接管8727戶。

水利局說，由於這些區域人口密集，預期用戶接管工程發包施工後，可加速提升汙水下水道用戶接管普及率並改善環境品質；而虎尾寮汙水下水道系統建設計畫共分5期，全期設計處理汙水量為1萬2000 CMD，原虎尾寮重劃區已建置完成，累計已接管5872戶，目前新增東區虎尾寮汙水分區，總經費約21億元，預計可接管約1萬5158戶，已陸續發包管線工程施工中。