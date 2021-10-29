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公務員調薪4%嘉義縣府明年增加人事費4億 加重財政負擔

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
行政院宣布明年度軍公教人員待遇調升4%，嘉義縣政府需增加4億元人事費，將加重財政負擔。記者魯永明／攝影
行政院宣布明年度軍公教人員待遇調升4%，嘉義縣政府需增加4億元人事費，將加重財政負擔。記者魯永明／攝影

嘉義縣政府2014至2018年虛列上級政府補助收入預算，經審計部及主計總處多年要求改善，未改善，2019年遭監察院糾正；縣府近年改善財政，未再虛列，但累計負債仍達150億元；行政院宣布明年度軍公教人員待遇調升4%，縣府需增加4億元人事費，將加重財政負擔。

財政稅務局說，行政院宣布軍公教人員待遇調升4%，依縣府歷年人事費估算，每增加1%薪資調整所需費用約1億元，調整4%需增加人事費約4億元。

縣府今年編列明年度預算，即預估可能調薪，為避免重演以前中央政府年度中宣布調薪，縣府未及編列，造成明年度人事費巨額缺口情形，因此按往常調幅，先增加編列3%人事費，預算增加約3億元，明年人事費資金缺口只有1億元，追加財源將以中央補助款支應，應不致造成財政負擔。

財稅局表示，107年度中央宣布調薪3%，縣府獲補助2.8億元，幾乎全數補助，因此仍希望這次調薪，中央能夠比照107年度，盡可能補足地方需求，落實中央照顧地方美意。

縣府明年度歲出預算編列283億6千萬元，歲入可靠財源283億6千萬元，較上年度減少16億200萬元，主要是計畫型補助收入較今年度減少24億元，但中央統籌分配稅款及平衡預算補助都增加，整體預算達收支平衡，無需再編列舉債數額。

歲出預算283億6千萬元，人事費、退休撫卹支出123億1121萬元，佔約43.41%；社會福利支出55億8383萬元，佔約19.69%，人事費、退休撫卹支出及社福支出須編列經費，已佔明年度總預算63% 。議會定期大會目前正在審議明年縣府總預算。

軍公教 行政院 薪資

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