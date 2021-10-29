林內濁水溪堤岸散步熱點 鄉公所動員百人清出大垃圾

雲林縣林內鄉公所每年舉辦濁水溪河川淨堤，吸引大批環保志工及在地學子響應，今年達160多人參與，第四河川局說，濁水溪水資源豐富，在大家努力維護下保持潔淨，未來將持續開發濁水溪伏流水，留住珍貴水資源。

林內鄉公所今在鄉長張維崢、第四河川局長李友平號召下，動員超過百位在地社區志工及淵明國中師生，至林內鄉掩埋場旁的濁水溪堤岸防汛道路淨堤，由於該處有不少人會在白天或假日到此散步，大家仔細檢查各個角落、不放過每個細節，不一會兒便累積數大袋的垃圾包。

李友平說，淨堤雖是一次性活動，不過因年年舉辦，當地人擁有高度意識及行動力，將濁水溪源頭的環境維護乾淨，水質也相當潔淨，相信透過活動的持續舉辦，能達到「你不丟垃圾，我就不用撿」的環境教育層次。

李友平表示，目前是東北季風季節，濁水溪揚塵好發季節，河川局推動水覆蓋，除挹注地下水，也藉此減少揚塵發生，而在濁水溪林內段的伏流水工程今年開始運轉，可善用水資源，調節雲林縣民生用水，豐水期時每日供水約3萬噸。