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林內濁水溪堤岸散步熱點 鄉公所動員百人清出大垃圾

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林林內鄉濁水溪堤岸風光明媚，但因有不少人到此散步，時常出現大小垃圾，鄉公所清潔隊除定期派員打掃，也透過社區淨堤宣導民眾多愛護河川環境。記者陳苡葳／攝影
雲林林內鄉濁水溪堤岸風光明媚，但因有不少人到此散步，時常出現大小垃圾，鄉公所清潔隊除定期派員打掃，也透過社區淨堤宣導民眾多愛護河川環境。記者陳苡葳／攝影

雲林縣林內鄉公所每年舉辦濁水溪河川淨堤，吸引大批環保志工及在地學子響應，今年達160多人參與，第四河川局說，濁水溪水資源豐富，在大家努力維護下保持潔淨，未來將持續開發濁水溪伏流水，留住珍貴水資源。

林內鄉公所今在鄉長張維崢、第四河川局長李友平號召下，動員超過百位在地社區志工及淵明國中師生，至林內鄉掩埋場旁的濁水溪堤岸防汛道路淨堤，由於該處有不少人會在白天或假日到此散步，大家仔細檢查各個角落、不放過每個細節，不一會兒便累積數大袋的垃圾包。

李友平說，淨堤雖是一次性活動，不過因年年舉辦，當地人擁有高度意識及行動力，將濁水溪源頭的環境維護乾淨，水質也相當潔淨，相信透過活動的持續舉辦，能達到「你不丟垃圾，我就不用撿」的環境教育層次。

李友平表示，目前是東北季風季節，濁水溪揚塵好發季節，河川局推動水覆蓋，除挹注地下水，也藉此減少揚塵發生，而在濁水溪林內段的伏流水工程今年開始運轉，可善用水資源，調節雲林縣民生用水，豐水期時每日供水約3萬噸。

張維崢說，濁水溪堤岸風光明媚，但面對水道總出現大小垃圾，環境清潔刻不容緩，清潔隊除定期派員打掃，也透過社區淨堤宣導民眾要多愛護河川環境，保護生態，希望有朝一日做到乾淨堤岸示範點，不再見垃圾落地。

雲林林內鄉社區動員超過百人至林內鄉濁水溪堤岸防汛道路淨堤。記者陳苡葳／攝影
雲林林內鄉社區動員超過百人至林內鄉濁水溪堤岸防汛道路淨堤。記者陳苡葳／攝影
雲林林內淵明國中師生每年都響應林內鄉公所舉辦的濁水溪淨堤行動。記者陳苡葳／攝影
雲林林內淵明國中師生每年都響應林內鄉公所舉辦的濁水溪淨堤行動。記者陳苡葳／攝影
雲林縣林內鄉公所今在鄉長張維崢（右）、第四河川局長李友平（左）號召下，動員超過社區百人至林內鄉濁水溪堤岸防汛道路淨堤。記者陳苡葳／攝影
雲林縣林內鄉公所今在鄉長張維崢（右）、第四河川局長李友平（左）號召下，動員超過社區百人至林內鄉濁水溪堤岸防汛道路淨堤。記者陳苡葳／攝影

濁水溪 水資源 雲林

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