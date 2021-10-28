賓拉登也當過他學生？柔道教練憶恩師話當年阿國教書

嘉義市政府今舉辦「和平柔道館」60周年紀念影片首映會，緬懷創辦人陳戊寅為台灣柔道的奉獻，跟隨陳學藝18年，台北和平柔道館長顧尚志指出，因為學柔道曾奉派到沙烏地阿拉伯教柔道，甚至多年後才知道，賓拉登可能曾跟他學過柔道！

柔道八段柔術九段教練顧尚志，是台北和平柔道館館長，也是台北市柔道推廣協會總教練，今天受邀參加「和平柔道館」60周年紀念影片首映會，致詞時娓娓道出恩師陳戊寅為柔道的付出、堅持精神。

顧尚志指出，陳戊寅自小就接受良好武德教育，家人在陳兒時就聘福州武術師傅教武術、文學、整復，之後才學柔道，因此陳老師不僅外在柔道、國術好，書法也寫得好、多次辦展覽，更重要的是強調內在精神，重武德。

顧尚志說，他14歲跟陳老師學柔道、國術，當年參賽國術、柔道、摔角都拿過冠軍，31歲才離開嘉義到北部大學、警校教書，也曾經奉派到中華民國友邦南非、沙烏地阿拉伯等國，指導大學生、警衛人員學柔道。

他說，當年在沙烏地阿拉伯某大學指導學生柔道，來上課的學生各個精瘦蓄鬍，他也不認識這些學生，直到幾年前才有當年學生告訴他「賓拉登曾是你的學生」，「當年曾在沙國跟你學柔道……」。