快訊

比特犬咬死飼主友人！連志工都不敢牽散步 無人領養下場曝光

賓拉登也當過他學生？柔道教練憶恩師話當年阿國教書

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
顧尚志（左）說，在國內外教許多人柔道，後來才聽說賓拉登可能曾跟他學習過。記者卜敏正／攝影
顧尚志（左）說，在國內外教許多人柔道，後來才聽說賓拉登可能曾跟他學習過。記者卜敏正／攝影

嘉義市政府今舉辦「和平柔道館」60周年紀念影片首映會，緬懷創辦人陳戊寅為台灣柔道的奉獻，跟隨陳學藝18年，台北和平柔道館長顧尚志指出，因為學柔道曾奉派到沙烏地阿拉伯教柔道，甚至多年後才知道，賓拉登可能曾跟他學過柔道！

柔道八段柔術九段教練顧尚志，是台北和平柔道館館長，也是台北市柔道推廣協會總教練，今天受邀參加「和平柔道館」60周年紀念影片首映會，致詞時娓娓道出恩師陳戊寅為柔道的付出、堅持精神。

顧尚志指出，陳戊寅自小就接受良好武德教育，家人在陳兒時就聘福州武術師傅教武術、文學、整復，之後才學柔道，因此陳老師不僅外在柔道、國術好，書法也寫得好、多次辦展覽，更重要的是強調內在精神，重武德。

顧尚志說，他14歲跟陳老師學柔道、國術，當年參賽國術、柔道、摔角都拿過冠軍，31歲才離開嘉義到北部大學、警校教書，也曾經奉派到中華民國友邦南非、沙烏地阿拉伯等國，指導大學生、警衛人員學柔道。

他說，當年在沙烏地阿拉伯某大學指導學生柔道，來上課的學生各個精瘦蓄鬍，他也不認識這些學生，直到幾年前才有當年學生告訴他「賓拉登曾是你的學生」，「當年曾在沙國跟你學柔道……」。

顧尚志說，後來國安局聽說這消息還特別來關心、了解事件始末，他也坦然地告知，當年是政府派他到沙國教柔道，可能巧合教過賓拉登這學生，事實上他真的不認識對方，「而且每個人都大鬍子」，這麼多學生，真的不知道教過誰。

顧尚志致詞時，娓娓道出恩師陳戊寅為柔道的付出、堅持精神。記者卜敏正／攝影
顧尚志致詞時，娓娓道出恩師陳戊寅為柔道的付出、堅持精神。記者卜敏正／攝影

柔道 賓拉登 沙烏地阿拉伯

延伸閱讀

台灣柔壇傳奇陳戊寅 嘉市府拍紀錄片傳承柔道精神

在美軍撤出之後：塔利班與阿富汗的未來局勢

聯合國秘書長：寄望我們解決阿富汗困境 無異是幻想

911恐攻20週年 小布希示警本土恐怖主義新威脅

相關新聞

賓拉登也當過他學生？柔道教練憶恩師話當年阿國教書

嘉義市政府今舉辦「和平柔道館」60周年紀念影片首映會，緬懷創辦人陳戊寅為台灣柔道的奉獻，跟隨陳學藝18年，台北和平柔道館...

影／顏思齊開台400年 名導魏德聖受邀開展導覽

雲林縣政府盛大舉辦「開台四百年1621-大航海時代顏思齊」系列活動，重頭戲故事策展今天舉行記者會，導演魏德聖受邀擔任開展...

影／雲縣府出新招「AI揪露天燃燒元兇」 執法月餘罰逾6萬

秋冬是空氣品質不良季，雲林縣環保局祭出對策因應，包括成立雲林縣露天燃燒通報平台、AI露天燃燒監視等，透過民眾主動通報及人...

影／台86線快速公路高鐵站聯絡道拓寬 今晚封路須改道

台86線東西向快速公路台南歸仁往高鐵台南站聯絡道拓寬，預計今天晚上吊梁，必須封閉連結聯絡道的歸仁區中正南路，施工單位提醒...

設計LINE貼圖花費4萬5千元 翁章梁挨批價差百倍

嘉義縣藍營議員詹琬蓁、李國勝上午，審查縣府新聞行銷處明年度預算，批縣府109年度縣長LINE貼圖1組共12個貼圖，花費4...

台南橋梁檢測照造假罰176萬 運研所：協助公總加強稽查

立委林俊憲昨在立院質詢指出，台南市在橋梁管理資訊系統上傳的檢測資料涉嫌造假，「連天上雲都一樣」。台南市工務局今表示，該為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。