影／雲縣府出新招「AI揪露天燃燒元兇」 執法月餘罰逾6萬

秋冬是空氣品質不良季，雲林縣環保局祭出對策因應，包括成立雲林縣露天燃燒通報平台、AI露天燃燒監視等，透過民眾主動通報及人工智慧結合主動式通報系統找出違規燃燒行為，至今上線月餘，總計48件、累計開罰6萬多元。

縣長張麗善今天表示，改善露天燃燒的首要任務就是為農業廢棄物找去處，環保局即起在虎尾、台西2鄉鎮設置農業廢棄物回收示範點，開放農友申請清運回收服務，後端處理會將可用農廢物製成再生塑膠粒循環再利用。

環保局今年7月成立LINE官方帳號雲林縣露天燃燒通報平台，目前有超過600人加入通報行列，累計接獲300件露天燃燒案件，至今開罰42件，累計罰款5萬2920元；張麗善說，針對主動通報者，縣府編列的通報獎金用罄，由於通報成效佳，環保局今再加倍檢舉獎金，鼓勵民眾踴躍舉辦不法。

另縣內9月啟動2部空拍機稽查勤務，透過與雲林科技大學智慧晶片設計研究中心合作研發露天燃燒主動式通報系統，以制高點、全時巡弋方式監視，當拍攝到燃燒情事時，系統會辨識訊息，並即時通報至後台，同時備分影片，全面蒐證，目前累計揪出21件違規案，開罰6件共7560元罰款。

張麗善強調，露天燃燒管制落實通報全民化、稽查科技化，日前並在虎尾鎮、台西鄉完成農業廢棄物回收示範點建置，即日起縣內農民有地膜、棚膜、防蟲網或遮光網等農業廢棄物回收需求，可撥打環保局專線0958-097-192預約申請。