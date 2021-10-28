台南白河追尋在地石灰黃金時光、獅頭荷染傳統技藝

台南白河公所攜手昇安社區今天進行年度社造成果發表，呈現社區長輩們的獅頭走秀、植物染作品外，公所的石灰窯踏查成果及其他社造成果也一併展出，帶動對白河在地產業的關心，並期待加值再運用，帶動白河產業的經濟效益。

成果發表首先由昇安社區以色彩艷麗的獅頭作品走秀熱鬧開場。今年才剛上大學的獅頭製作達人蘇志誠指導長輩一起認識及學習獅陣文化。長輩年紀最大的已經85歲，最年輕的也有27歲，蘇志誠說，聽到阿公級的長輩稱呼他蘇老師，內心有著滿滿的溫暖與感動，感謝這些長者願意跟他一起做獅頭。

蘇志誠熱愛獅陣文化自學自成獅頭技藝，藉著社造計畫開設獅頭製作課程，指導社區里民從認識獅頭、製作土模、糊紙糊布、打磨上底漆、彩繪、裝設配件等按部就班學習；獅頭製作及參與過程，讓這群大小朋友歡笑聲不斷。

植物染展示昇安社區特色「荷染」等手作，成品有貓頭鷹、長頸鹿（生活小擺飾）、窗簾、萬用包、背心、化妝包、香包等；張春美理事長表示，學習主要動機是荷染所需材料的荷葉、蓮蓬、蓮子殼、蓮藕都是白河隨手可得的廢棄物，農民堆放路邊又造成景觀雜亂，社區將這些垂手可得的植物剩餘品資源再利用做成實用特色商品。今年更首度嘗試將荷染織，加入白河在地關子嶺馬蘭（藍染功能等同大青）植物；讓植物染顏色更活潑多元。

白河區長董麗華表示，今年公所以「探尋白河記憶」為主題，除了辦理尋訪白河石灰窯歷史工作坊，藉此培養有興趣的民眾加入文史行列，另辦理白河石灰窯文化巡禮，重新認識石灰窯最大產地仙草里的人文產業及其它面貌，搭配周邊宗教及歷史人文特色。