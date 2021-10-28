勞動部新營徵才 這家鋼鐵大廠首度參加祭出近60K搶人才

勞動部雲嘉南分署新營就業中心今天在新營台糖中山堂舉辦「牛轉乾坤好運到」現場徵才活動，為疫情紓緩後北台南第一場最大實體徵才活動，逾3成職缺薪資待遇超過30K，也有鋼鐵大廠開出60K搶在地人才，另有283個工作機會為中高齡、身障者等特定對象量身打造，合計吸引近400位求職者參加，力拼疫後民眾求(轉)職需求。

雲嘉南分署長劉邦棟出席為求職朋友加油打氣，並表示目前新冠肺炎(COVID-19)疫情已漸趨穩定，搭配政府各項振興措施刺激內需，以致各產業勞動需求大增，為加速媒合廠商及求職者的需求，勞動部特舉辦本次徵才活動，邀集22家北台南在地知名企業提供近1000工作機會，盼吸引在地人才留鄉就業，另也希望有轉職需求的民眾能把握機會找到工作。

今日徵才活動共有華新麗華、榮剛材料、官田鋼鐵、帝寶工業、生達化學、岱稜科技、大成長城企業等共計22家知名企業共襄盛舉，其中今年度首次參加徵才就祭出高薪的易昇鋼鐵公司，釋出的職缺薪資皆為30K起跳，甚至祭出最高59K徵求電氣助理工程師，吸引不少求職民眾詢問及投遞履歷。

該公司侯姓副課長說，公司為台鋼集團旗下關係企業，主要從事鋼鐵製品的製造及買賣，前段時間因疫情關係無法參與徵才活動，這次徵才共開出21個職缺，平均薪資40K以上，希望疫後轉職的民眾，一同留在家鄉打拼。