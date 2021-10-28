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勞動部新營徵才 這家鋼鐵大廠首度參加祭出近60K搶人才

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
勞動部新營辦徵才今天吸引近400人參加。圖／雲嘉南分署提供
勞動部新營辦徵才今天吸引近400人參加。圖／雲嘉南分署提供

勞動部雲嘉南分署新營就業中心今天在新營台糖中山堂舉辦「牛轉乾坤好運到」現場徵才活動，為疫情紓緩後北台南第一場最大實體徵才活動，逾3成職缺薪資待遇超過30K，也有鋼鐵大廠開出60K搶在地人才，另有283個工作機會為中高齡、身障者等特定對象量身打造，合計吸引近400位求職者參加，力拼疫後民眾求(轉)職需求。

雲嘉南分署長劉邦棟出席為求職朋友加油打氣，並表示目前新冠肺炎(COVID-19)疫情已漸趨穩定，搭配政府各項振興措施刺激內需，以致各產業勞動需求大增，為加速媒合廠商及求職者的需求，勞動部特舉辦本次徵才活動，邀集22家北台南在地知名企業提供近1000工作機會，盼吸引在地人才留鄉就業，另也希望有轉職需求的民眾能把握機會找到工作。

今日徵才活動共有華新麗華、榮剛材料、官田鋼鐵、帝寶工業、生達化學、岱稜科技、大成長城企業等共計22家知名企業共襄盛舉，其中今年度首次參加徵才就祭出高薪的易昇鋼鐵公司，釋出的職缺薪資皆為30K起跳，甚至祭出最高59K徵求電氣助理工程師，吸引不少求職民眾詢問及投遞履歷。

該公司侯姓副課長說，公司為台鋼集團旗下關係企業，主要從事鋼鐵製品的製造及買賣，前段時間因疫情關係無法參與徵才活動，這次徵才共開出21個職缺，平均薪資40K以上，希望疫後轉職的民眾，一同留在家鄉打拼。

現場除徵才廠商設攤外，也有職涯適性卡牌測驗、履歷健檢、求職集點換好禮、展翼庇護工場及蓮心園設攤品嘗跟義賣，場面相當熱鬧，劉邦棟表示，若錯過今天徵才活動不用擔心，雲嘉南分署的相關徵才資訊，都會揭露在雲嘉南分署官網訊息中心及台灣就業通，歡迎有需求的民眾上網查詢。

雲嘉南分署長劉邦棟（中）為求職朋友加油打氣。圖／雲嘉南分署提供
雲嘉南分署長劉邦棟（中）為求職朋友加油打氣。圖／雲嘉南分署提供

徵才活動 求職 疫情

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