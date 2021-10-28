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設計LINE貼圖花費4萬5千元 翁章梁挨批價差百倍

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣藍營議員詹琬蓁、李國勝上午，審查縣府新聞行銷處明年預算，批縣府109年度縣長LINE貼圖1組共12個貼圖，花費4萬5千元太貴。記者魯永明／翻攝
嘉義縣藍營議員詹琬蓁、李國勝上午，審查縣府新聞行銷處明年預算，批縣府109年度縣長LINE貼圖1組共12個貼圖，花費4萬5千元太貴。記者魯永明／翻攝

嘉義縣藍營議員詹琬蓁、李國勝上午，審查縣府新聞行銷處明年度預算，批縣府109年度縣長LINE貼圖1組共12個貼圖，花費4萬5千元太貴，他們找人做只花費數百元，差太多；無黨議員何子凡將縣長貼圖貼到臉書做民調，問網友此圖是否值得這種價錢？

詹琬蓁要求新聞行銷處長蕭英成，說明各項行銷計畫執行情形及預算，其中109年度縣長LINE貼圖1套共12個的圖，以翁章梁大頭圖為主，有打斷手骨反而勇、麥傷心、我想一下、有夠讚等，搭配手勢和插圖和一些簡易插圖。

詹琬蓁、李國勝、林于玲認為貼圖過於簡略，他們說，自己也請人做貼圖，1套大約數百元，縣長貼圖卻要4萬5千元，太貴了。蕭英成說，LINE貼圖各有特色，他未就任前，109年度設計的縣長貼圖應有其用途，創作難用同一標準，他對貼圖設計會進行比價及效果比較，不會浪費人民的錢。

詹琬蓁說，新聞行銷處明年度一般事務費編2027萬元，較今年度增加447萬元，其中縣政行銷影片企製300萬元、縣政行銷平面及網路載體運用350萬元）、運用地方媒體行銷縣政207萬元、縣政發展整合行銷470萬元、縣政行銷戶外載體運用200萬元、縣政發展電子媒體及自媒體運用500萬元。

詹琬蓁表示，新聞行銷處明年度一般事務費預算增加太多，照今年年度編列經費即可，主張凍結447萬元；綠營議員姜梅紅、蔡瑋傑反對凍結，主張照原編通過；蕭英成說，相關經費都有用途，自媒體運用教導縣民如何使用自媒體，各項媒體行銷讓社會大眾了解縣政發展。最後經討論，聯審會主席陳柏麟裁示，凍結447萬元提交大會討論。

嘉義縣藍營議員詹琬蓁、李國勝上午，審查縣府新聞行銷處明年預算，批縣府109年度縣長LINE貼圖1組共12個貼圖，花費4萬5千元太貴。記者魯永明／翻攝
嘉義縣藍營議員詹琬蓁、李國勝上午，審查縣府新聞行銷處明年預算，批縣府109年度縣長LINE貼圖1組共12個貼圖，花費4萬5千元太貴。記者魯永明／翻攝

貼圖 LINE 翁章梁

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