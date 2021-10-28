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台南新朝聖景點！唯一藝文光電綠廊騎單車賞景還能發電

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南唯一的藝文光電綠廊南區清水路搭配前瞻計畫全面升級。圖／水利局提供
台南唯一的藝文光電綠廊南區清水路搭配前瞻計畫全面升級。圖／水利局提供

台市南區轄內有台南機場、安平商港、86號快速道路，掌握了台南地區陸海空的交通優勢，南區的清水路連結安平商港及86號快速道路的重要幹道，為了提高人行道及自行車道使用的使用舒適度，水利局配合國家綠能政策，催生清水路自行車道為台南唯一的藝文光電綠廊；市長黃偉哲今天騎乘T-bike體驗清水路風光，也邀請市民及全國朋友騎T-bike慢遊台南、探訪古都文化。

水利局表示，清水路兩旁有豐富的自然風光，向北的堤防是散步、看夕陽的好地方，往南也有媲美日本沖繩的無敵海景，吸引許多外縣市民眾朝聖的「黃金海岸方舟」，當地居民及旅客常利用自行車道做為休閒、運動。為提高行人及自行車使用舒適度，結合綠能政策設置光電綠廊，提供民眾行走或騎自行車時遮蔭。

同時為符合在地意象，也邀請南台科大美術團隊以當地文史意涵以及自然生態風光為題進行周邊護欄彩繪，太陽能板及鋼架也加強美化，使整體視覺感受與地景地貌相符，除了有休閒性、趣味性，也有發電效果；該段自行車道已在今年9月份完工併聯送電，每年約可產生約63萬度的發電量，達到休閒及發展綠電的雙重功效。

工務局指出，清水路連接中華南路至安平港，也是通往台86、安平工業區及高雄市的重要聯外道路，獲中央前瞻計畫補助將該路段納入「提升道路品質計畫2.0」進行道路改善。總經費約1776萬元，前瞻計畫補助1280萬元，地方配合款495.8萬元，改善道路全長1500公尺，寬度23公尺，預計110年10月底完工。

黃偉哲表示，綠能是國家的能源政策之一，台南的日照充足，太陽能就是很適合的方式，南區清水路的藝文光電綠廊見證將綠能、景觀及交通建設完美融合的成果，在雙博自行車道上，無論是行走還是騎腳踏車，都增加了遮蔭效果，民眾還可欣賞沿途的樹木，將都市景觀與能源政策做一個很好的結合，尤其現在廢核及減少火力發電的呼聲很高，發展太陽能光電是一個既環保又實用的選擇。

台南市長黃偉哲與議員騎T-bike體驗清水路的風光。圖／水利局提供
台南市長黃偉哲與議員騎T-bike體驗清水路的風光。圖／水利局提供

自行車 台南 車道

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