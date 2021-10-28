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指引保命！慈濟捐嘉縣15公所54處設置避難防災看板
嘉義縣政府邀請民間團體及企業參與防救災，媒合慈濟基金會捐贈防災避難看板，上午在民雄鄉大吉國中舉行揭牌儀式及防震演練，同時辦理防災手冊線上宣導公開抽獎，慈濟今年捐106萬元，提供民雄鄉等15個公所共設置54處防災避難看板，大吉國中是民雄大崎村避難場所之一，設置避難看板，提供民眾了解避難處所位置及疏散路線。
縣長翁章梁、慈濟基金會慈發處主任呂芳川、民雄鄉長何嘉恒、消防局長呂清海等來賓參與，翁章梁帶來賓及大吉師生，戴防災頭套、迅速躲桌底下，逼真進行地震疏散避難演練。
防災避難看板圖資引導村民或遊客，迅速安全避難，得到妥善安全照顧；翁章梁贈感謝給慈濟基金會，肯定其對嘉縣防災工作付出，希望國中小將防災知識納入教育，深化孩子心中及家庭，才是完整避難的做法。
揭牌儀式後，翁章梁公開抽出參與嘉縣防災手冊線上宣導活動獲獎名單，透過該手冊圖畫搭配淺顯易懂文字說明，讓民眾閱讀過程學習各種天然及人為災害的正確知能，提升災害應變能力，政府資源有限，民間力量無窮，翁章梁期盼未來透過更多民間力量，有效降低人民生命財產損失，讓各鄉鎮市防災能量更強化，建構更完整防救災體系。
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