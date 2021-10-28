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維護空氣品質 雲林推露天燃燒管制「三化一目標」

中央社 / 雲林縣28日電

雲林縣長張麗善今天宣布露天燃燒管制「三化一目標」，強調通報全民化、稽查科技化、農廢資源化及建構農業循環經濟示範基地等具體策略，展現縣府維護空氣品質決心。

秋冬空氣品質不良季節到來，雲林縣環保局為宣導民眾勿任意露天燃燒，今天在雲縣府親民大廳舉辦空污不良季節「露天燃燒管制再進『化』」記者會。

張麗善致詞時表示，露天燃燒會導致粒狀物污染上升，引發民眾眼睛、呼吸道等過敏現象外，燃燒過程更可能產生重金屬及戴奧辛等污染物，因此縣府提出「三化一目標」策略，包括成立LINE平台讓全民參與露天燃燒通報，及透過AI人工智慧隨時監測及查核，減少露天燃燒情形。

同時針對農膜、地膜、塑膠膜或防蟲網等農業廢棄物，縣府將提供免費回收服務，避免民眾就地燃燒，希望農民共同配合守護雲林空氣品質，讓大家都能呼吸乾淨、健康的空氣。

雲林縣環保局長張喬維指出，「通報全民化」是環保局在今年7月中成立LINE官方帳號「雲林縣露天燃燒通報平台」，利用影像及座標即時分享，讓稽查人員可更快前往露天燃燒地點，藉以提升查處效能。

張喬維說，通報平台成立2個月已逾600人加入通報行列，並接獲近300件露天燃燒民眾通報案件，原編列新台幣2萬元通報獎金業已用罄，鑒於民眾通報成效極佳，環保局也決定再加碼2萬元獎金，鼓勵民眾踴躍加入露天燃燒通報行列。

張喬維提到，在稽查科技化方面，環保局今年度與雲林科技大學智慧晶片設計研究中心合作，將制高點監視器與AI人工智慧結合，系統自今年度9月啟動至今，即接獲21件AI露天燃燒通報，成效相當顯著。

雲林 空氣品質 AI

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