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善用中高齡人力 嘉縣成立銀髮者服務據點

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣府勞工暨青年發展處結合中正大學高齡跨域創新研究中心，上午在永在食安大樓舉行中高齡者就業促進宣導講座。圖／嘉縣府提供
嘉義縣府勞工暨青年發展處結合中正大學高齡跨域創新研究中心，上午在永在食安大樓舉行中高齡者就業促進宣導講座。圖／嘉縣府提供

嘉義縣老人比例20.84％，全國居冠，面對老化、少子化，中高齡者成為未來重要勞動力，縣府勞工暨青年發展處結合中正大學高齡跨域創新研究中心，上午在永在食安大樓舉行「中高齡者就業促進宣導講座」，未來將在民雄鄉成立銀髮人才服務據點。

講座邀請飛雁創業育成協會理事長李雅惠、中正副校長郝鳳鳴，分別就中高齡重返職場與中高齡就業促進專法詳細解說，下午安排參訪自鵬紙器企業，透過精彩講座及實地走訪，讓與會者收穫滿滿。

高齡社會是困境也是機會，縣府除積極促進產業轉型，讓青壯年人口回流，同時也運用高齡人口結構「慢活」精神，結合中高齡者就業措施，讓每個世代安穩就業。

郝鳳鳴說，讓長輩回到社會服務，盼減輕健保與長照的壓力，老大人有豐富的人生歷練與資源，更活絡社區繁榮，以「換工」、「志工」、「就業」方式，減少對子女的依賴。

翁章梁表示，社會變遷，新概念知識不斷冒出來，中高齡就業相對困難，但社會還是有適合他們職缺，勞青處與104人力銀行接洽，創造供需，發展中高齡就業平台，縣府也會編預算，盤點具專才長輩，以長輩服務長輩態度，帶來更有效溝通。

勞青處長陳奕翰說，勞青處專責勞政業務，鼓勵青年返鄉，也推動中高齡穩定就業及退休人力再運用，未來將在民雄成立銀髮人才服務據點。

青年 健保 翁章梁

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