嘉義東石松子溝排水 遭偷倒大量廢棄物飄惡臭

嘉義縣東石鄉掌潭村松子溝排水昨晚遭非法傾倒大量廢棄物，散發惡臭，環保局與警方今天接獲報案正追查不肖業者，水利處則負責撈起廢棄物，避免水源持續遭受污染。

東石鄉掌潭村長蕭榮馨接受中央社記者電訪表示，今天上午9時左右，村民發現松子溝排水遭人亂倒大量廢棄物，還發出惡臭、污染水源，他接獲消息馬上報警處理，縣環保局、水利處人員也都到場協助。

蕭榮馨表示，倒入松子溝的廢棄物可能是有毒物質，推測是不肖業者在昨天晚上偷倒的，居民對此行為非常氣憤，但希望縣府先把廢棄物清走。

嘉義縣環保局稽查隊長莊慧冠告訴中央社記者，警方調臨近監視器，發現昨天半夜2輛卡車到此偷倒約50噸的廢棄物，正循線追查非法傾倒業者。下午水利處會先將廢棄物撈至岸邊，避免繼續污染水源，之後環保局會協助清除。

莊慧冠強調，上週在太保市港尾里管事厝嘉南大圳北幹橋邊坡遭棄置廢棄物案件，警方已經查扣傾倒車輛，不肖業者勿心存僥倖。亂倒廢棄物被查獲，依廢棄物清理法最重將面臨5年以下刑責，得併科新台幣1500萬元以下罰金。