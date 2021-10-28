鎮瀾宮、朝天宮主事者難得同台 顏清標致詞後快步離場

雲林縣政府文化觀光處今天在北港糖廠舉辦「開台四百年1621-大航海時代顏思齊」開展活動記者會，不僅邀請導演魏德聖到現場導覽，大甲鎮瀾宮、北港朝天宮兩宮廟的主事者今天也都受邀出席盛會，兩人一前一後進入會場並就坐，互動受到矚目。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標經常關心顏氏宗親會事務，今天受邀出席顏思齊系列活動，北港朝天宮董事長蔡咏鍀也到場與會。

由於兩宮廟互動從30多年前大甲媽改變出巡遶境路線到新港後，便少有機會見到主事者在公開場合同台，不過其實兩宮廟間仍保持友好情誼，經常互訪，是否這次會因為顏思齊活動，再度牽起大甲與北港之間友誼的橋樑，各界也相當關心。

對於台中市第二選區立委補選，藍綠陣營究竟會由誰出馬，是大眾關注的焦點，尤其顏家的動向更受外界關心，不過顏清標上台致詞回座後沒多久便離場去洗手間，各家媒體跟進欲訪，蔡咏鍀跟在顏身後轉頭回應媒體「只是去上廁所」，但顏如廁後隨即搭上坐車離開，未再現身。