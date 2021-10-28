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鎮瀾宮、朝天宮主事者難得同台 顏清標致詞後快步離場

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天受邀出席雲林縣政府文化觀光處主辦的「開台四百年1621-大航海時代顏思齊」開展活動記者會。記者陳苡葳／攝影
大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天受邀出席雲林縣政府文化觀光處主辦的「開台四百年1621-大航海時代顏思齊」開展活動記者會。記者陳苡葳／攝影

雲林縣政府文化觀光處今天在北港糖廠舉辦「開台四百年1621-大航海時代顏思齊」開展活動記者會，不僅邀請導演魏德聖到現場導覽，大甲鎮瀾宮北港朝天宮兩宮廟的主事者今天也都受邀出席盛會，兩人一前一後進入會場並就坐，互動受到矚目。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標經常關心顏氏宗親會事務，今天受邀出席顏思齊系列活動，北港朝天宮董事長蔡咏鍀也到場與會。

由於兩宮廟互動從30多年前大甲媽改變出巡遶境路線到新港後，便少有機會見到主事者在公開場合同台，不過其實兩宮廟間仍保持友好情誼，經常互訪，是否這次會因為顏思齊活動，再度牽起大甲與北港之間友誼的橋樑，各界也相當關心。

對於台中市第二選區立委補選，藍綠陣營究竟會由誰出馬，是大眾關注的焦點，尤其顏家的動向更受外界關心，不過顏清標上台致詞回座後沒多久便離場去洗手間，各家媒體跟進欲訪，蔡咏鍀跟在顏身後轉頭回應媒體「只是去上廁所」，但顏如廁後隨即搭上坐車離開，未再現身。

北港朝天宮 顏清標 鎮瀾宮

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