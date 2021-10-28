台南推出「火神勇者」MV 獻給全國消防員
配合台南市2022消防月曆「火神勇者」即將發表，台南市消防局今天推出同步拍攝的MV，由台南醫師蔡宗倫唱出「我在你身邊」，獻給全國消防員。
台南市消防局今天發布新聞稿指出，台南市消防局2022年消防月曆同步拍攝的MV，內容以消防員同時也是父親、母親、小孩、丈夫、妻子等角色，以最重要的親人為主軸，展現故事性的戲劇風格。
消防局長李明峯表示，這部MV由台南醫師蔡宗倫唱出自我創作「我在你身邊」，透過清透飽滿的歌聲，搭配真誠感人的歌詞意境，讓消防形象別具意義。
李明峯今天告訴中央社記者，消防局預定11月4日召開記者會，發表台南市2022消防月曆，月曆和MV的主題都是「火神勇者」，拍攝及演出人物全是台南市的消防員及家人、男女朋友，月曆限量印製1萬份，只送不賣。所有經費由奇美實業贊助。
台南市長黃偉哲說，「勇者」代表勇敢值得敬重的人，消防員正是勇者的最佳代表。消防員有家人在身邊支持，才能守護民眾生命財產安全，且毫無猶豫地站在民眾身邊，成為一名勇敢的「火神勇者」。
消防局表示，消防員和一般人沒有兩樣，「勇者」賦予的使命及責任重大，承擔起這份使命，不畏艱難守護在民眾身邊。「火神勇者」MV將獻給全國消防員、陪伴在消防員身邊的親人和朋友，及默默守候在消防員身邊的民眾。
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