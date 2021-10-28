點算5.3億好辛苦！嘉市普發2000元消費金今天銀行點交
嘉義市政府本月30、31日將發放消費金，市長黃敏惠及市府工作人員，今天到台灣銀行點收5.3億消費金，工作人員今起兩天開始點算119個發送點的消費金額，明日點算完成後，30日上午再由員警戒護送到各發放點。
黃敏惠今日前往台灣銀行，關心慰問第一線辛苦點收5.3億元的工作同仁，直言發放2000元振興消費金的工程浩大，感謝幕後許多人的付出與及努力，包含台灣銀行提供良好場域，在安全前提下順利完成交付與點鈔任務。
嘉義市府為了發放消費金，由建設、民政處、衛生、警察局等單位跨局處合作，在全市設置119個消費金發放所，並規劃事前作業，讓市民可分流領取、並落實防疫。
嘉義市民政處提醒，市民朋友依照通知單發放所地點，攜帶身分證正本、印章，到指定地點領取。另本周末未領取，可於11月份的每周五及周六，上午9時至中午12時、下午2時至5時，至戶籍地所屬之聯合里辦公處領取消費金。若是都沒有辦法現場親領，也可以利用轉帳匯款。
轉帳申請表於市府官網、東西區公所官網、東西區戶政官網下載，需要利用轉帳的市民朋友屆時請下載填寫，依照市府說明時間提供資料，辦理未來消費金轉帳作業，預計12月20日後將消費金撥款入帳。
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