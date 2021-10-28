嘉縣工策會預算引爆藍綠議員爭辯 預算遭凍結120萬元

嘉義縣議會上午聯審縣府明年總預算，工商發展投資策進會預算引爆藍綠議員爭辯，今年副總幹事人事預算90萬元遭凍結，總幹事林沐惠列席，遭藍營議員批工策會人員非公務員，卻可領取考績獎金，業務費大多花在公關，成效不彰，主張凍結相關人事費；綠營議員反對，最後聯審會主席陳柏麟裁示凍結120萬元，需動支再提案解凍。

縣長翁章梁延攬前議員兼民進黨前縣黨部主委林沐惠，擔任工策會總幹事，遭藍營質疑酬庸，副總幹陳奕翰去年調升勞青處長，副總幹事空缺，藍營議員批林沐惠上班跑私人行程，業務與經發處業務重疊，主張刪除副總事人事預算90萬元，最後協調凍結，翁章梁至今未補派副總幹事。

議會上午審經發處預算，處長江振處瑋與林沐惠報告，議員詹琬蓁說，工策會副總幹事未聘，業務公關費30多萬元大多花在公關，工策會職員非公務員，每年可領考績獎金，考績都是甲等，福利待遇比公務員更好，不合理，主張凍結副總幹事薪資、公關費及考績獎金等共150萬元；議員李國勝、林于玲也主張凍結。

林沐惠說，公關費主要用在開會、拜訪廠商伴手禮及委員、公用事業年節賀禮等，拜會廠商是為招商，協助解決問題，工策會組織任用及考績獎金和各縣市一樣，議員對考績獎金有意見，他可以明年放棄考績獎金，職員工作辛苦希望保留，也不要刪業務費。