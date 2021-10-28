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嘉縣工策會預算引爆藍綠議員爭辯 預算遭凍結120萬元

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
綠營議員羅士洋反對凍結工策會預算，主張保留原編。記者魯永明／翻攝
綠營議員羅士洋反對凍結工策會預算，主張保留原編。記者魯永明／翻攝

嘉義縣議會上午聯審縣府明年總預算，工商發展投資策進會預算引爆藍綠議員爭辯，今年副總幹事人事預算90萬元遭凍結，總幹事林沐惠列席，遭藍營議員批工策會人員非公務員，卻可領取考績獎金，業務費大多花在公關，成效不彰，主張凍結相關人事費；綠營議員反對，最後聯審會主席陳柏麟裁示凍結120萬元，需動支再提案解凍。

縣長翁章梁延攬前議員兼民進黨前縣黨部主委林沐惠，擔任工策會總幹事，遭藍營質疑酬庸，副總幹陳奕翰去年調升勞青處長，副總幹事空缺，藍營議員批林沐惠上班跑私人行程，業務與經發處業務重疊，主張刪除副總事人事預算90萬元，最後協調凍結，翁章梁至今未補派副總幹事。

議會上午審經發處預算，處長江振處瑋與林沐惠報告，議員詹琬蓁說，工策會副總幹事未聘，業務公關費30多萬元大多花在公關，工策會職員非公務員，每年可領考績獎金，考績都是甲等，福利待遇比公務員更好，不合理，主張凍結副總幹事薪資、公關費及考績獎金等共150萬元；議員李國勝、林于玲也主張凍結。

林沐惠說，公關費主要用在開會、拜訪廠商伴手禮及委員、公用事業年節賀禮等，拜會廠商是為招商，協助解決問題，工策會組織任用及考績獎金和各縣市一樣，議員對考績獎金有意見，他可以明年放棄考績獎金，職員工作辛苦希望保留，也不要刪業務費。

綠營議員羅士洋表示，工策會招商辛苦，四處拜訪廠商，公關費用不 多，應保留，議員林秀琴、姜梅紅、黃鉦凱、劉雅文等都反對凍結，主張保留原編及大會發言權，最後主席陳柏麟裁示，經發處補助工策會經費凍結120萬元，若副總幹事需聘任，或其餘費用要動支，提案解凍預算再動支。

嘉義縣議會上午聯審縣府明年總預算，工商發展投資策進會預算引爆藍綠議員爭辯，經發處長江振處瑋(右二)與工策會總幹事林沐惠(右)列席報告，議員詹琬蓁(左)質詢。記者魯永明／翻攝
嘉義縣議會上午聯審縣府明年總預算，工商發展投資策進會預算引爆藍綠議員爭辯，經發處長江振處瑋(右二)與工策會總幹事林沐惠(右)列席報告，議員詹琬蓁(左)質詢。記者魯永明／翻攝
綠營議員林秀琴反對凍結工策會預算，主張保留原編。記者魯永明／翻攝
綠營議員林秀琴反對凍結工策會預算，主張保留原編。記者魯永明／翻攝
嘉義縣議會上午聯審縣府明年總預算，議員李國勝(右)質詢經發處長江振處瑋(左)與工策會總 幹事林沐惠(左二)。記者魯永明／翻攝
嘉義縣議會上午聯審縣府明年總預算，議員李國勝(右)質詢經發處長江振處瑋(左)與工策會總 幹事林沐惠(左二)。記者魯永明／翻攝

公務員 翁章梁

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