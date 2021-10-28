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東石鄉滯洪池遭棄大量疑有毒廢棄物 村民火大環警查辦
嘉義縣東石鄉網寮村白水湖滯洪池，上午村民發現遭人非法棄置大量廢棄物，發出惡臭疑有毒事業廢棄物，汙染水流，村長蕭榮馨說，不肖業者疑利用昨晚暗夜掩護，棄置數量約35噸卡車2輛，棄置太可惡。環保局、水利處與警方獲報聯合偵辦中。
「棄置廢棄物進滯洪池太可惡，沒天良！」蕭榮馨說，不肖業者將大量疑有毒廢棄物倒入白水湖滯洪池，阻礙水流，發出惡臭，讓人作噁，戴口罩還難擋臭味，廢棄物汙染水流，部分廢棄物流入海中，毒害水海中生物，部分堆置在堤岸。
有村民懷疑是「環保蟑螂」所為，會倒在此，疑有內應帶路，當地無監視器躲避查緝，棄置行為嚴重破壞家園環境，抓到一要嚴懲。警方調閱周邊路口監視器過濾查辦；環保稽查人員翻找廢棄物跡物證送驗；立委蔡易餘服務處獲報協助報案處理。
環保局日前獲報，太保市港尾里管事厝嘉南大圳北幹橋邊坡，遭棄置廢棄物，阻塞水流，水上警分局與環保局組「環保查緝專案小組」，多日跟監蒐證，發現黃姓男子駕駛用口罩遮蔽車牌大貨車，在嘉雲交界處傾倒建築廢棄物，警方查緝時棄車逃逸，專案小組追緝不捨，當場逮捕查扣大貨車。
能源局為加速達成非核家園，在嘉縣推動漁電共生先行區876公頃，立委蔡易餘接獲檢舉有不肖業者將磚頭碎塊、砂石等廢棄物，混入混凝土作漁電共生基礎工程，日前帶能源局及漁業署長，視察漁電共生場，邀檢方及環保署代表座談，宣示查辦不法傾倒廢棄物，向漁電共生不肖業者宣戰，宣戰不久，就發生掌潭村滯洪池遭棄置廢棄物，形同向公權力挑戰。
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