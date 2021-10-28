快訊

毒鴛鴦網路販毒被誘捕 她亮出名片…竟是南投縣議員之女

台南車站公車匯流 捷運風路網圖一目瞭然

中央社 / 台南28日電

台南車站是台南最重要的交通要地，單是公車路線就有30條在此匯流，台南市政府重新換裝「公車南北站」路網圖，以「捷運風」路線讓站位資訊及乘車資訊一目瞭然。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，行經台南車站公車路線共有30條，市府委由專業團隊設計出「區域整合路網圖」，且採用「捷運風」樣式，簡潔線條又兼顧道路方位，讓民眾快速判別方位與可利用站點及路線。

交通局長王銘德表示，新路網圖以公車服務類型做顏色分類，以了解公車行駛方位，也便利閱讀，且有增加景點、轉運場站及醫療機構小圖示等貼心小設計，更保留台南特色的圓環路型。

交通局表示，將陸續在台南車站前後站多處人潮聚集點增設新式公車路網圖，並公開上網供民眾自由下載，讓遊客在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代輕鬆體驗府城豐富多元、歷史悠久的人文風貌。

另外，因應台南10月起出現的觀光人潮，台南市長黃偉哲已指示交通局、警察局等持續監控易壅塞路段，即時發布交通訊息及調整塞車路段號誌。

王銘德說，大台南智慧交通中心將全程監看重要路段交通狀況，即時因應車流啟動區域協控、市區往返交流道導引與舊城區路網動態號誌，視各道路車流調整號誌控制。

台南 公車 捷運

延伸閱讀

前鎮崗山仔公園停車場完工啟用 供100格汽車停車格

民代憂「三環六線」無法實現 侯友宜：任內規畫完

林右昌再槓柯文哲 侯友宜：新北願意為兩市承擔更多

台南捷運有重大進展？第一期藍線若順利 最快2026動工

相關新聞

東石鄉滯洪池遭棄大量疑有毒廢棄物 村民火大環警查辦

嘉義縣東石鄉網寮村白水湖滯洪池，上午村民發現遭人非法棄置大量廢棄物，發出惡臭疑有毒事業廢棄物，汙染水流，村長蕭榮馨說，不...

ㄧ二三木頭人！台南市消防五大隊辦魷魚遊戲式救護訓練

「ㄧ二三木頭人!」是近日韓劇「魷魚遊戲」爆紅橋段；台南市消防局第五大隊今天趕搭熱潮，摘取韓劇魷魚遊戲橋段、融入救護訓練，...

外傘頂洲設風電雲嘉爭管轄 老船長:先固砂要緊

雲嘉兩縣為外傘頂洲設風電爭管轄權，「老船長」嘉義縣東石鄉觀光漁筏推手-東石扁舟環保協進會創會會長吳林山說，外傘頂洲加速流...

台南綠培力！ 創造有故事、有力量和影響力的人

近年來政府推地方永續創生，積極培力社區規畫師，並鼓勵銀髮族參與，藉由「綠培力」吸引志同道合夥伴加入，發展地方軟實力，讓社...

全國救災指揮通信平台車操作評比 台南脫穎而出奪冠

消防署在南投竹山訓練中心辦理全國救災指揮通信平台車操作評比，台南市消防局由歸仁分隊隊員陳禹良及新營分隊隊員蘇雍傑代表出賽...

綠委爆台南橋梁檢測照涉造假 市府扣罰廠商176萬元

立委林俊憲在立院質詢指出，台南市橋梁管理資訊系統上傳的檢測資料涉嫌造假，「連天上雲都一樣」，對此，台南市工務局表示，此為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。