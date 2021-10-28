台南車站公車匯流 捷運風路網圖一目瞭然

台南車站是台南最重要的交通要地，單是公車路線就有30條在此匯流，台南市政府重新換裝「公車南北站」路網圖，以「捷運風」路線讓站位資訊及乘車資訊一目瞭然。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，行經台南車站公車路線共有30條，市府委由專業團隊設計出「區域整合路網圖」，且採用「捷運風」樣式，簡潔線條又兼顧道路方位，讓民眾快速判別方位與可利用站點及路線。

交通局長王銘德表示，新路網圖以公車服務類型做顏色分類，以了解公車行駛方位，也便利閱讀，且有增加景點、轉運場站及醫療機構小圖示等貼心小設計，更保留台南特色的圓環路型。

交通局表示，將陸續在台南車站前後站多處人潮聚集點增設新式公車路網圖，並公開上網供民眾自由下載，讓遊客在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代輕鬆體驗府城豐富多元、歷史悠久的人文風貌。

另外，因應台南10月起出現的觀光人潮，台南市長黃偉哲已指示交通局、警察局等持續監控易壅塞路段，即時發布交通訊息及調整塞車路段號誌。

王銘德說，大台南智慧交通中心將全程監看重要路段交通狀況，即時因應車流啟動區域協控、市區往返交流道導引與舊城區路網動態號誌，視各道路車流調整號誌控制。