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外傘頂洲設風電雲嘉爭管轄 老船長:先固砂要緊

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
老船長吳林山對外傘頂洲故事、生態演變如數家珍，他還保留一個過去到口湖鄉戶政所申請外傘頂洲上竹篙寮的門牌。圖／吳林山提供
老船長吳林山對外傘頂洲故事、生態演變如數家珍，他還保留一個過去到口湖鄉戶政所申請外傘頂洲上竹篙寮的門牌。圖／吳林山提供

雲嘉兩縣為外傘頂洲設風電爭管轄權，「老船長」嘉義縣東石鄉觀光漁筏推手-東石扁舟環保協進會創會會長吳林山說，外傘頂洲加速流失，再不固砂搶救，雲嘉海岸將失去天然屏障，豐富漁場及觀光漁業也將消失，不優先固砂，爭論外傘頂洲管轄權沒意義。

外傘頂洲沙源來自濁水溪，沙洲從雲林外海飄移到東石外海，行政權屬雲林口湖鄉，砂源因集集攔河堰及台塑六輕阻絕，8年前滿潮還有300多公頃沙洲，現在剩不到50公頃。

61歲吳林山退休，他對沙洲故事、生態演變如數家珍，他還保留一個過去到口湖鄉戶政所申請釘在外傘頂洲 竹篙寮的門牌，他說，雲林縣府及2名口湖鄉民共申請3面門牌，連他這面共四個門牌，目前釘門牌的燈塔、竹篙寮都消失，連溫港堆燈塔都倒6次。

吳林山說，外傘頂洲沙源未補充、未固砂，沙源因東北季風、西南氣流一直流失，往內陸移動，固砂優先急迫，不固砂再幾年沙洲消失，爭管轄權沒意義，工研院與台電4年前在沙洲設測試風電塔柱。

吳林山最早經營的「扁舟號」，是縣府立法輔導漁筏轉型的頭一艘，當時阿扁總統及副總統呂秀蓮都搭過，外傘頂洲沙源流失，國有財產局無法登錄國土，中央至今未解決雲嘉管轄爭議。

他表示，過去經濟部、林務局曾做植栽定砂工程，守護沙洲，用竹編柵欄定砂效果不錯，但守護工程未持續，很可惜，希望政府儘速用定砂填海造陸工程，守護外傘頂洲，成為海上綠洲長城。

老船長吳林山對外傘頂洲故事、生態演變如數家珍，他還保留一個過去到口湖鄉戶政所申請外傘頂洲上竹篙寮的門牌。圖／吳林山提供
老船長吳林山對外傘頂洲故事、生態演變如數家珍，他還保留一個過去到口湖鄉戶政所申請外傘頂洲上竹篙寮的門牌。圖／吳林山提供
外傘頂洲沙源來自濁水溪，沙洲從雲林外海飄移到東石外海，行政權屬雲林口湖鄉，砂源因集集攔河堰及台塑六輕阻絕，8年前滿潮還有300多公頃沙洲，現在剩不到50公頃。圖／立委蔡易餘服務處提供
外傘頂洲沙源來自濁水溪，沙洲從雲林外海飄移到東石外海，行政權屬雲林口湖鄉，砂源因集集攔河堰及台塑六輕阻絕，8年前滿潮還有300多公頃沙洲，現在剩不到50公頃。圖／立委蔡易餘服務處提供

外傘頂洲 口湖鄉 門牌

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