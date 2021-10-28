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綠委爆台南橋梁檢測照涉造假 市府扣罰廠商176萬元

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
立委林俊憲在立院質詢指出，台南市橋梁管理資訊系統上傳的檢測資料涉嫌造假，「連天上雲都一樣」。圖／林俊憲服務處提供
立委林俊憲在立院質詢指出，台南市橋梁管理資訊系統上傳的檢測資料涉嫌造假，「連天上雲都一樣」。圖／林俊憲服務處提供

立委林俊憲在立院質詢指出，台南市橋梁管理資訊系統上傳的檢測資料涉嫌造假，「連天上雲都一樣」，對此，台南市工務局表示，此為2019年審計處抽查時發現廠商上傳檢測照片有不實情形，經查證後，發現廠商確有「便宜行事」將所檢測的部分橋梁上傳相同檢測人員頭像照片，或誤傳橋梁照片的行為，市府已從嚴處理，就照片有疑義的橋梁都不付款，共扣罰176萬元。

林俊憲說，他發現台南市的橋中有兩個橋距離非常遠，檢測照片卻長一樣，連天上的雲都一樣，或是現場檢查時也剛好都有紅色貨櫃車開進去，認為就是造假、要騙就是偷懶，原來橋梁管理系統都是亂來。他說，這部分也被審計單位糾正，照片拍攝時間比委託時間還早就PO上去，等於事前就已經拍好了然後貼上。

南市工務局表示，已向廠商扣罰176萬元，並在今年修正橋梁檢測採購，將責成第三公正單位核對上傳系統的檢測照片與現況是否吻合，並每月抽查廠商檢測完成軌跡紀錄及構件照片等，以落實履約管理，有效管控橋梁檢測作業，維護橋梁使用安全與品質。

台南 林俊憲

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