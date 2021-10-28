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如「店小貳」隨時服務 台南東原「阿亮」獲績優里長

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市東山區東原里長葉孟亮當選績優里長。記者吳淑玲／翻攝
台南市東山區東原里長葉孟亮當選績優里長。記者吳淑玲／翻攝

「當里長要像店小貳一樣，隨時待命，親切招呼」！台南市東山區東原里里長葉孟亮當選就秉持熱誠服務的態度，加上個性平易近人，親友稱呼為「阿亮」，對政令推行使命必達，獲選為110年度東山區績優里長，將接受市長黃偉哲表揚。

公所表示，阿亮自當選里長後就配合政令，積極服務，屬於山區的東原里，山路容易崩塌而阻礙里民通行，總是風雨無阻，冒險巡視，儘速通報相關單位來排除障礙。

東原里屬偏遠山區，人口外流嚴重，獨居老人多，阿亮身兼社區理事長及東原福興宮管理委員會主委，積極辦理老人中午共餐，少數行動不便的長者，也提供送餐盒服務。

正當疫情嚴重時，政府開始對民衆施打疫苗，阿亮體恤山區六里里民要遠至東山市區衛生所施打疫苗不便，向向市政府反應增設東原施打站，獲市政府及衛生局同意，造福六千多位山區里民。

阿亮里長也在白河經營「店小貳」快炒店，取名店小貳是當了里長後期許「猶如店小貳般隨時待命的服務態度」。

衛生所 疫苗

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