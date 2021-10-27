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雲林「紅衣大女孩」獲空拍銀獎 攝影師怒批：看不出在哪

聯合新聞網 / 綜合報導
「我愛雲林之美 空拍攝影大賽」銀獎作品「紅衣大女孩」。 圖擷自2021我愛雲林之美粉專
「我愛雲林之美 空拍攝影大賽」銀獎作品「紅衣大女孩」。 圖擷自2021我愛雲林之美粉專

雲林縣政府為了吸引民眾到雲林觀光，於8月期間舉辦「空拍攝影大賽」，不用繳交報名費，最高可奪金獎獎金3.6萬元。今（27）日得獎名單出爐，卻有部分攝影師對社會組的銀獎作品「紅衣大女孩」不滿，認為其空拍取景不夠足以表達在地特色，引起爭議。

粉專「2021我愛雲林之美」今日公布「我愛雲林之美 空拍攝影大賽」社會組與學生組的得獎名單，也一併貼出得獎作品，金獎是一張空拍蚵寮的蚵田上，歸航的竹筏形成一幅美麗的畫面；但銀獎是一位紅衣女子站在田梗上，俯視角度較不明顯，就算比較其他學生組得獎作品也有落差，故而讓部分空拍攝影師不認同得獎標準。

部分攝影師懷疑有黑箱作業怒批「是後台很硬還是評審品味？」、「這也算空拍？大約自拍桿的高度而已，而且看不出是雲林哪裡」、「不知道裡面的部份照片是推廣雲林的？交流道？大女孩？」，加上粉專未加註作品說明，有人要求說明得獎理由，還有人揣測「全部攝影作品，只有這張有美女，所以獲勝」。

不過，當初官方宣傳報名的公告中說明，計分方式分為「初審：專家評審」、「決審：專家評審計分占比80%，網路投票計分占比20%」。另外，根據「Ettoday」報導，補助辦理競賽的雲林縣計劃處出面釋疑，「參賽的每張照片皆有GPS、機款、拍攝光圈快門與高度等原始資訊供判斷是否為雲林之照片」，「判斷地點」並非攝影賽事之宗旨。

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