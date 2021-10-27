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獲頒永續城市特優獎 黃敏惠：嘉義市小但有很大能量
媒體「今周刊」今天公布2021年永續城市調查結果，嘉義市在非六都組獲得「永續城市特優獎」，此外，過去1年施政滿意度、縣市首長未來1年施政信心、防疫表現滿意度等，分數都位於前段班，市長黃敏惠強調，「嘉市很小，但我們有很大的能量」。
市府指出，今周刊以社會力、經濟力、環境力3面向，調查58項統計指標占比七成，居民民意調查占3成，嘉市獲頒非六都的「永續城市特優獎」，在經濟力、社會力與環境力3力評比，以及民調的過去1年施政滿意度、縣市政府行政效率、縣市首長未來1年施政信心、防疫表現滿意度，都位於前段班。
黃敏惠說，永續城市的理念也是台灣人的精神，沒有挑戰與困難，大家不會看到這個城市這麼努力，嘉市沒有科學園區，但與鄰近縣市攜手合作，期望成為台灣西部走廊新都心；嘉市人口密度是全台第2高，但本島確診個案數最低，嘉市更是全台第1個高齡友善示範城市。
黃敏惠認為，此調查以SDGs永續發展指標精神，就是嘉市「全齡共享，世代宜居」的願景，且2021台灣設計展即將在嘉市登場，也希望民眾來體驗「家意－以城為家」的熱情款待。
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