快訊

高端獲選WHO團結試驗疫苗 專家：破除沒保護力質疑

傻交出提款卡...陳為民借演藝圈大哥錢應急 對方竟130萬領光光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獲頒永續城市特優獎 黃敏惠：嘉義市小但有很大能量

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
媒體永續城市調查，嘉義市在非六都組獲得「永續城市特優獎」，市長黃敏惠領獎。圖／嘉義市政府提供
媒體永續城市調查，嘉義市在非六都組獲得「永續城市特優獎」，市長黃敏惠領獎。圖／嘉義市政府提供

媒體「今周刊」今天公布2021年永續城市調查結果，嘉義市在非六都組獲得「永續城市特優獎」，此外，過去1年施政滿意度、縣市首長未來1年施政信心、防疫表現滿意度等，分數都位於前段班，市長黃敏惠強調，「嘉市很小，但我們有很大的能量」。

市府指出，今周刊以社會力、經濟力、環境力3面向，調查58項統計指標占比七成，居民民意調查占3成，嘉市獲頒非六都的「永續城市特優獎」，在經濟力、社會力與環境力3力評比，以及民調的過去1年施政滿意度、縣市政府行政效率、縣市首長未來1年施政信心、防疫表現滿意度，都位於前段班。

黃敏惠說，永續城市的理念也是台灣人的精神，沒有挑戰與困難，大家不會看到這個城市這麼努力，嘉市沒有科學園區，但與鄰近縣市攜手合作，期望成為台灣西部走廊新都心；嘉市人口密度是全台第2高，但本島確診個案數最低，嘉市更是全台第1個高齡友善示範城市。

黃敏惠認為，此調查以SDGs永續發展指標精神，就是嘉市「全齡共享，世代宜居」的願景，且2021台灣設計展即將在嘉市登場，也希望民眾來體驗「家意－以城為家」的熱情款待。

媒體永續城市調查，嘉義市在非六都組獲得「永續城市特優獎」，各項分數都位居前段班，市長黃敏惠（左三）領獎。圖／嘉義市政府提供
媒體永續城市調查，嘉義市在非六都組獲得「永續城市特優獎」，各項分數都位居前段班，市長黃敏惠（左三）領獎。圖／嘉義市政府提供

黃敏惠 台灣人 嘉義

延伸閱讀

嘉市友忠路社會住宅決標發包 有望2025年率先完工

陳明文盼嘉義合併與新竹同步 黃敏惠：對嘉巿有利會支持

陳柏惟罷免案藍首長低調 黃敏惠：尊重人民的決定

影／「天佑台灣天佑嘉義」 黃敏惠祈福燈籠訴心願

相關新聞

獲頒永續城市特優獎 黃敏惠：嘉義市小但有很大能量

媒體「今周刊」今天公布2021年永續城市調查結果，嘉義市在非六都組獲得「永續城市特優獎」，此外，過去1年施政滿意度、縣市...

嘉縣長翁章梁獲最佳首長信任獎 施政信心居非六都之冠

今周刊評比民眾對縣市首長永續表現滿意度，嘉義縣長翁章梁榮獲「最佳首長信任獎」，其中「施政信心」以82.6%的民調領先其他...

雲林「紅衣大女孩」獲空拍銀獎 攝影師怒批：看不出在哪

雲林縣政府為了吸引民眾到雲林觀光，於8月期間舉辦「空拍攝影大賽」，不用繳交報名費，最高可奪金獎獎金3.6萬元。今（27）日得獎名單出爐，卻有部分攝影師對社會組的銀獎作品「紅衣大女孩」不滿...

嘉市友忠路社會住宅決標發包 有望2025年率先完工

國家住宅及都市更新中心於嘉義市西區興建「友忠好室」、「博愛安居」2棟社會住宅，其中友忠好室日前完成決標發包，預算7億70...

漁塭回填土方反遭移送法辦？嘉縣：回填廢棄物就不行

嘉義縣東石沿海地層下陷嚴重，議員姜梅紅接獲民眾陳情，常有不肖業者提供漁民免費土方回填魚塭，卻反遭環保局移送法辦，縣府環保...

公務員從科長等到退休 虎尾水資中心延宕11年今動工

雲林虎尾水資源回收中心興建案多年前核定，工程延宕11年，終於克服土地取得和地方溝通等問題，第1標今天正式動工。縣長張麗善...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。