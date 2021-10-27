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台南開基永華宮將辦福醮 逾千尊廣澤尊王擠爆廟堂

中央社 / 台南27日電
台南市開基永華宮五朝福醮將於11月10日登場，10月中旬第1尊神明進廟後，各地廣澤尊王蜂擁而至，擠爆廟堂和廟埕，如今已逾1200尊廣澤尊王齊集永華宮。 中央社
台南市開基永華宮五朝福醮將於11月10日登場，10月中旬第1尊神明進廟後，各地廣澤尊王蜂擁而至，擠爆廟堂和廟埕，如今已逾1200尊廣澤尊王齊集永華宮。 中央社

涼爽秋夜，數名工作人員正在台南市開基永華宮為11月10日登場的五朝福醮搭建看台，全國逾1200尊友宮廟宇廣澤尊王擠爆廟堂，比廟方預估多出1倍，未來2週還有更多神明進駐鑑醮。

位於台南孔廟正對面府中街巷道中的開基永華宮，主祀廣澤尊王，同時也供奉鄭成功諮議參軍陳永華。開基永華宮因紀念廣澤尊王護台360週年，11月10日起連續5天舉辦五朝福醮，依傳統科儀，但不立燈篙、不放山水燈、不遶境，自辦普渡，開放友宮廟宇廣澤尊王進駐鑑醮，這場福醮距離上次醮典已有17年。

開基永華宮主委楊宗保今晚告訴中央社記者，廟方原先預估進廟鑑醮的廣澤尊王約600尊至700尊，沒想到10月中旬第1尊神明進廟後，各地廣澤尊王蜂擁而至，擠爆廟堂和廟埕，如今已逾1200尊廣澤尊王齊集永華宮。

廟方正增建看台安奉鑑醮的廣澤尊王，楊宗保說，若是連廟埕都沒有足夠空間安奉各地廣澤尊王，廟方也只能想辦法另尋空間。

開基永華宮保有清朝醫治好同治皇帝病疾而加封賞賜的儀仗牌，一般廣澤尊王廟宇「保安廣澤尊王」都寫在同1塊牌上，唯獨永華宮儀仗牌寫成「永華宮廣澤尊王」和「奉旨加封保安王」2塊。廟方更以這2塊儀仗牌為樣板，製成罄牌及鑰匙圈，限量設計，以紀念這次五朝福醮。

台南市開基永華宮主祀廣澤尊王，同時也供奉鄭成功旗下參軍陳永華，11月10日起將連續5天舉辦五朝福醮，依傳統科儀，但不立燈篙、不放山水燈、不遶境，自辦普渡，且開放友宮廟宇廣澤尊王進駐鑑醮。 中央社
台南市開基永華宮主祀廣澤尊王，同時也供奉鄭成功旗下參軍陳永華，11月10日起將連續5天舉辦五朝福醮，依傳統科儀，但不立燈篙、不放山水燈、不遶境，自辦普渡，且開放友宮廟宇廣澤尊王進駐鑑醮。 中央社

台南市開基永華宮五朝福醮將於11月10日登場，全國逾1200尊友宮廟宇廣澤尊王擠爆廟堂，比廟方預估多出1倍，未來2週還有更多神明進駐鑑醮。入夜後，廟堂燈火通明。 中央社
台南市開基永華宮五朝福醮將於11月10日登場，全國逾1200尊友宮廟宇廣澤尊王擠爆廟堂，比廟方預估多出1倍，未來2週還有更多神明進駐鑑醮。入夜後，廟堂燈火通明。 中央社

台南 孔廟 遶境

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