快訊

蘇貞昌明拍板軍公教加薪 可望創25年最高調幅

第12輪AZ、BNT又加開「名額有限」 24.8萬人今晚7點快搶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉縣長翁章梁獲最佳首長信任獎 施政信心居非六都之冠

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
今周刊評比縣市首長滿意度，嘉義縣長翁章梁獲最佳首長信任講，施政信心居非六都之冠。圖／今周刊提供
今周刊評比縣市首長滿意度，嘉義縣長翁章梁獲最佳首長信任講，施政信心居非六都之冠。圖／今周刊提供

今周刊評比民眾對縣市首長永續表現滿意度，嘉義縣長翁章梁榮獲「最佳首長信任獎」，其中「施政信心」以82.6%的民調領先其他縣市，居非六都縣市之冠。

今周刊評比縣市首長「永續表現」滿意度，以聯合國發布的17項SDGs永續目標，為評比基礎，今天下午結果出爐，翁章梁也感謝所有好朋友對嘉義縣的支持與鼓勵。

翁章梁致詞時表示，嘉義縣老年人口比例全國最高，然嘉義縣發展在近兩三年有了很大的質變，嘉義縣正在產業轉型，農工大縣的發展格局及架構已經形成，「左手抓發展，右手改善鄉親生活品質」，一直是縣府施政方向。

「希望所有好朋友可以將目光看向嘉義縣！」翁章梁說，嘉義縣農業持續往智慧科技農業大步向前，科技部分科學園區將落腳在太保，2個工業區及國機國造航太園區皆按照進度發展，未來將有許多投資機會。

改善鄉親生活品質部分，翁章梁說，縣府透過調查，了解縣內各村里需求，評估其可及性、使用率後，編列年度預算落實執行；目前共列管7787項村里需求，已經完成3千多項。

最後，翁章梁也期許未來嘉義縣在台灣不再只是扮演糧倉角色，也可以在台灣的未來發展，在世界發展中扮演重要角色。

今周刊評比縣市首長滿意度，嘉義縣長翁章梁獲最佳首長信任講，施政信心居非六都之冠。圖／今周刊提供
今周刊評比縣市首長滿意度，嘉義縣長翁章梁獲最佳首長信任講，施政信心居非六都之冠。圖／今周刊提供
今周刊評比縣市首長滿意度，嘉義縣長翁章梁獲最佳首長信任講，施政信心居非六都之冠。圖／今周刊提供
今周刊評比縣市首長滿意度，嘉義縣長翁章梁獲最佳首長信任講，施政信心居非六都之冠。圖／今周刊提供

嘉義 翁章梁 老年人口

延伸閱讀

永續城市頒獎 柯文哲鄭文燦同台零互動 林右昌缺席

嘉縣議員質疑帶頭炒房 翁章梁：扯太遠、毋過度聯想

影／嘉縣力推每家戶都有住警器 企業慷慨解囊贈3200顆

罷免案接二連三 翁章梁：應深思對台灣是否有「正面發展」

相關新聞

嘉縣長翁章梁獲最佳首長信任獎 施政信心居非六都之冠

今周刊評比民眾對縣市首長永續表現滿意度，嘉義縣長翁章梁榮獲「最佳首長信任獎」，其中「施政信心」以82.6%的民調領先其他...

嘉市友忠路社會住宅決標發包 有望2025年率先完工

國家住宅及都市更新中心於嘉義市西區興建「友忠好室」、「博愛安居」2棟社會住宅，其中友忠好室日前完成決標發包，預算7億70...

漁塭回填土方反遭移送法辦？嘉縣：回填廢棄物就不行

嘉義縣東石沿海地層下陷嚴重，議員姜梅紅接獲民眾陳情，常有不肖業者提供漁民免費土方回填魚塭，卻反遭環保局移送法辦，縣府環保...

公務員從科長等到退休 虎尾水資中心延宕11年今動工

雲林虎尾水資源回收中心興建案多年前核定，工程延宕11年，終於克服土地取得和地方溝通等問題，第1標今天正式動工。縣長張麗善...

緩解新營交流道口交通 隋唐街T字路打通 明年1月啟用

台南市新營區隋唐街T字路口延伸到新營交流道機車道涵洞工程，市議員蔡育輝今表示，6年來不斷爭取，全案本月已動工，預計明年1...

台南捷運有重大進展？第一期藍線若順利 最快2026動工

六都僅剩台南沒有捷運，目前第一期藍線進度最快，正在審查綜合規畫期中報告，若期程一切順利，預計2026年可動工；而通過舊城...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。