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嘉縣長翁章梁獲最佳首長信任獎 施政信心居非六都之冠
今周刊評比民眾對縣市首長永續表現滿意度，嘉義縣長翁章梁榮獲「最佳首長信任獎」，其中「施政信心」以82.6%的民調領先其他縣市，居非六都縣市之冠。
今周刊評比縣市首長「永續表現」滿意度，以聯合國發布的17項SDGs永續目標，為評比基礎，今天下午結果出爐，翁章梁也感謝所有好朋友對嘉義縣的支持與鼓勵。
翁章梁致詞時表示，嘉義縣老年人口比例全國最高，然嘉義縣發展在近兩三年有了很大的質變，嘉義縣正在產業轉型，農工大縣的發展格局及架構已經形成，「左手抓發展，右手改善鄉親生活品質」，一直是縣府施政方向。
「希望所有好朋友可以將目光看向嘉義縣！」翁章梁說，嘉義縣農業持續往智慧科技農業大步向前，科技部分科學園區將落腳在太保，2個工業區及國機國造航太園區皆按照進度發展，未來將有許多投資機會。
改善鄉親生活品質部分，翁章梁說，縣府透過調查，了解縣內各村里需求，評估其可及性、使用率後，編列年度預算落實執行；目前共列管7787項村里需求，已經完成3千多項。
最後，翁章梁也期許未來嘉義縣在台灣不再只是扮演糧倉角色，也可以在台灣的未來發展，在世界發展中扮演重要角色。
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