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台南學甲蜀葵花開種 預約繽紛花海景觀

中央社 / 台南27日電

台南市學甲區公所預定明年3月舉辦蜀葵花文化節活動，今天安排數十名人力展開種植工作，搭配雞兵花、小麥、紅藜、魯冰花等花草，盼營造較以往更美的田間花海景色。

學甲區的大規模蜀葵花種植今年邁入第9年，主要集中在光華里一帶，光華里長邱益在今天帶著區公所的雇工及台南地檢署易服勞役專案人員進入田間，展開花苗種植工作。

學甲區長張明寶前往現場關心工作進度時表示，蜀葵花文化節已成為學甲區指標性活動，在3月份花季時串聯慈濟宮上白礁祭典活動，總是吸引大批外地遊客前來，未來將評估再增加經費補助，讓蜀葵花節能辦得更好。

張明寶表示，為了營造美麗的花海，蜀葵花從人工育苗、種植、澆水、除草、中耕、疏植及施肥，每一個環節都需用心管理，今年更搭配雞冠花、小麥、紅藜、魯冰花及百日草等新意，增加花海的繽紛層次，相信明年的蜀葵花季一定不同於往年，值得期待。

台南 慈濟

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