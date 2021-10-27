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嘉市友忠路社會住宅決標發包 有望2025年率先完工

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市友忠路「友忠好室」社會住宅日前完成決標發包，預算7億700萬元，最快預估2025年完工。 記者林伯驊／攝影
嘉市友忠路「友忠好室」社會住宅日前完成決標發包，預算7億700萬元，最快預估2025年完工。 記者林伯驊／攝影

國家住宅及都市更新中心於嘉義市西區興建「友忠好室」、「博愛安居」2棟社會住宅，其中友忠好室日前完成決標發包，預算7億700萬元，將有140戶，預估2025年完工，市府工務處預計，有望成嘉市第1個完工的社宅；博愛安居則因投標廠商未通過審查，近日將重新上網公告招標。

工務處指出，今年4月間市長黃敏惠與立委王美惠拜會內政部次長花敬群，將原定套房、2房、3房的房型數量，從6比3比1，爭取調整成4比4比2，以配合地方需求，友忠好室140戶，將會用此比例來設計，租金部分參考目前租金行情而定。

工務處表示，友忠好室、博愛安居，本月初開標進行評選，友忠好室日前決標，由中央發包，預算7億700萬元，廠商將統包設計到施工，設計案須先經住都中心審查，估計最快明年下半年能動工。

博愛安居的部分，因第2階段被委員評為不合格標，此次無業者得標，必須要重新招標，近期會上網公告。

嘉市社宅預計興建500戶，友忠好室的基地位於西區友忠路、博愛路二段80巷口，基地面積2738平方公尺，博愛安居位於西區博愛路二段、友忠路546巷口，面積3312平方公尺，兩處合計344戶；東區的社宅則有6處評估選址中，以芳安路與吳鳳南路為用地優先考量，預計興建156戶。

社宅 花敬群 嘉義

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