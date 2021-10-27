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漁塭回填土方反遭移送法辦？嘉縣：回填廢棄物就不行

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣議員姜梅紅近日接獲民眾陳情，指有業者提供免費土方供魚塭回填，縣府環保局長張根穆說，若民眾有相關疑問可洽詢環保局或在地派出所。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣議員姜梅紅近日接獲民眾陳情，指有業者提供免費土方供魚塭回填，縣府環保局長張根穆說，若民眾有相關疑問可洽詢環保局或在地派出所。記者莊祖銘／翻攝

嘉義縣東石沿海地層下陷嚴重，議員姜梅紅接獲民眾陳情，常有不肖業者提供漁民免費土方回填魚塭，卻反遭環保局移送法辦，縣府環保局長張根穆說，近年環保局透過廣播積極向民眾宣導，不要收受來路不明土方，若有相關疑問也可聯繫環保局或當地派出所。

姜梅紅說，農地及魚塭地勢低窪不利耕作及養殖，農漁民常需要土方整地，解決地勢低窪積水問題，有業者提供免費且土方聲稱合法供民眾回填，他質疑，鄉親若要回填土方，或要製作魚塭土堤，是否要做向公所或縣府作申請。

張根穆說，魚塭或農地依現有規定只能回填沃土，土質標準必須讓植物能夠生長，「回填廢棄物絕對不行」，含廢棄物的土方會導致土地失效，無法再栽種；目前環保局查獲魚塭回填廢棄物共8案，查扣約5輛車。

環保局近年也積極透過廣播向民眾宣導，不收受來路不明廢棄物，若土方內有顯見的垃圾，「那就是廢棄物」，若填埋廢棄物被抓，絕對移送法辦，民眾若有疑慮可去電環保局、農業處或當地派出所。

另外，姜梅紅說，六腳大排長年漂浮寶特瓶和廢棄物，民眾自發性撿垃圾，平均每次約可清出約數噸寶特瓶，甚至曾清出數袋腐敗的洋蔥，長年飄散惡臭讓居民苦不堪言，髒亂的環境也擔心對生態造成影響。

張根穆說，環保署每年補助縣府攔除和撈除河川垃圾，目前執行成效良好，但「撈很多也不代表河川變乾淨」，他也呼籲民眾發揮公德心，這些塑膠垃圾都可回收再利用，建議可直接拿去清潔隊，環保局也會加強宣導。

嘉義縣議員姜梅紅近日接獲民眾陳情，指有業者提供免費土方供魚塭回填，縣府環保局長張根穆說，若民眾有相關疑問可洽詢環保局或在地派出所。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣議員姜梅紅近日接獲民眾陳情，指有業者提供免費土方供魚塭回填，縣府環保局長張根穆說，若民眾有相關疑問可洽詢環保局或在地派出所。記者莊祖銘／翻攝

廢棄物 漁民 農地

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