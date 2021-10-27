公務員從科長等到退休 虎尾水資中心延宕11年今動工

雲林虎尾水資源回收中心興建案多年前核定，工程延宕11年，終於克服土地取得和地方溝通等問題，第1標今天正式動工。縣長張麗善說，近年極端氣候影響水資源緊缺，如何做好水資源回收處理，成為水汙染治理首要任務，也是體現都市現代化重要一步，該中心即為虎尾鎮汙水下水道系統計畫中的一部分，共投3億9680萬元，預計後年10月完工啟用。

張麗善今與內政部營建署副主任於望聖、虎尾鎮長丁學忠、鎮民代表會主席林嘉弘、延平社區理事長王正印及多位地方人士等人出席動土典禮。

「從我當科長到現在快退休，終於動工了！」於望聖笑著分享，能見證中央及地方齊心奔走，促成虎尾水資源中心動工，內心十分感動，營建署也會提供北港鎮水資中心興建案更多的協助，希望明年能夠施工。

丁學忠表示，虎尾鎮排水系統目前承接雨水、家庭廢水及部分事業汙水，包括有很多攤販並未施作截流槽，都直接把油水排入溝渠造成阻塞，水資中心運轉後可做到分流，並回收家庭廢水至中心處理乾淨，再排入北港溪，解決長年沉痾。

張麗善說，該中心將座落在虎尾鎮延平里，第1標工程工期約720天，占地3.426公頃，平均每日約可處理4100公噸汙水量，未來前端水體分流至此進行後端處理，可改善虎尾都市計畫區內汙廢水問題。

縣府水利處長許宏博表示，第1標完工後即進入3年試運期，經費約4710萬元，並在2026年底建置虎尾都市計畫區內8500家戶建置用戶接管，完備汙水系統建設，緊接進行第2標擴廠工程，完成全期約8200公噸的總處理量能。