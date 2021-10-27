快訊

向氣候滅絕討價還價？人類擋不住的「世紀增溫2.7°C」

王必勝不倫戀恐革職？陳時中否認：指揮中心非常需要他

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公務員從科長等到退休 虎尾水資中心延宕11年今動工

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林虎尾水資源回收中心興建工程延宕11年，終於克服土地取得和地方溝通等問題，第1標工程今天正式動工，內政部營建署副主任於望聖（右二）、縣長張麗善（右三）、虎尾鎮長丁學忠（右四）及多位地方人士等出席動土典禮。記者陳苡葳／攝影
雲林虎尾水資源回收中心興建工程延宕11年，終於克服土地取得和地方溝通等問題，第1標工程今天正式動工，內政部營建署副主任於望聖（右二）、縣長張麗善（右三）、虎尾鎮長丁學忠（右四）及多位地方人士等出席動土典禮。記者陳苡葳／攝影

雲林虎尾水資源回收中心興建案多年前核定，工程延宕11年，終於克服土地取得和地方溝通等問題，第1標今天正式動工。縣長張麗善說，近年極端氣候影響水資源緊缺，如何做好水資源回收處理，成為水汙染治理首要任務，也是體現都市現代化重要一步，該中心即為虎尾鎮汙水下水道系統計畫中的一部分，共投3億9680萬元，預計後年10月完工啟用。

張麗善今與內政部營建署副主任於望聖、虎尾鎮長丁學忠、鎮民代表會主席林嘉弘、延平社區理事長王正印及多位地方人士等人出席動土典禮。

「從我當科長到現在快退休，終於動工了！」於望聖笑著分享，能見證中央及地方齊心奔走，促成虎尾水資源中心動工，內心十分感動，營建署也會提供北港鎮水資中心興建案更多的協助，希望明年能夠施工。

丁學忠表示，虎尾鎮排水系統目前承接雨水、家庭廢水及部分事業汙水，包括有很多攤販並未施作截流槽，都直接把油水排入溝渠造成阻塞，水資中心運轉後可做到分流，並回收家庭廢水至中心處理乾淨，再排入北港溪，解決長年沉痾。

張麗善說，該中心將座落在虎尾鎮延平里，第1標工程工期約720天，占地3.426公頃，平均每日約可處理4100公噸汙水量，未來前端水體分流至此進行後端處理，可改善虎尾都市計畫區內汙廢水問題。

縣府水利處長許宏博表示，第1標完工後即進入3年試運期，經費約4710萬元，並在2026年底建置虎尾都市計畫區內8500家戶建置用戶接管，完備汙水系統建設，緊接進行第2標擴廠工程，完成全期約8200公噸的總處理量能。

張麗善表示，縣府也將爭取6390萬元分短、中、長期工程改善延平里長期淹水及淤積問題，並建設環廠鐵馬步道、沿途種植黃花風鈴木與落羽松、增設「回收水澆灌系統」提升環境品質，推展多功能親水休憩場域。

內政部營建署副主任於望聖（右四）、雲林縣長張麗善（中）、虎尾鎮長丁學忠（左四）及多位地方人士，今天出席虎尾水資源回收中心興建工程第1標動土典禮。記者陳苡葳／攝影
內政部營建署副主任於望聖（右四）、雲林縣長張麗善（中）、虎尾鎮長丁學忠（左四）及多位地方人士，今天出席虎尾水資源回收中心興建工程第1標動土典禮。記者陳苡葳／攝影

水資源 張麗善 北港

延伸閱讀

雲縣推外傘頂洲發展風電 蔡易餘：影響嘉義漁民

雲林外傘頂洲南移 縣長張麗善宣布開發風電固砂

陳柏惟罷免通過 張麗善：民意體現 也是天意

海線婦女綁蚵串常濺血日薪最高400元 張麗善籲資源相助

相關新聞

台南捷運有重大進展？第一期藍線若順利 最快2026動工

六都僅剩台南沒有捷運，目前第一期藍線進度最快，正在審查綜合規畫期中報告，若期程一切順利，預計2026年可動工；而通過舊城...

嘉縣議員質疑帶頭炒房 翁章梁：扯太遠、毋過度聯想

嘉義縣議員何子凡今上午於議會質詢時質疑日前縣長翁章梁出席建商記者會，替建商背書，且文宣內容提及每坪售價22萬起跳，易引發...

漁塭回填土方反遭移送法辦？嘉縣：回填廢棄物就不行

嘉義縣東石沿海地層下陷嚴重，議員姜梅紅接獲民眾陳情，常有不肖業者提供漁民免費土方回填魚塭，卻反遭環保局移送法辦，縣府環保...

公務員從科長等到退休 虎尾水資中心延宕11年今動工

雲林虎尾水資源回收中心興建案多年前核定，工程延宕11年，終於克服土地取得和地方溝通等問題，第1標今天正式動工。縣長張麗善...

緩解新營交流道口交通 隋唐街T字路打通 明年1月啟用

台南市新營區隋唐街T字路口延伸到新營交流道機車道涵洞工程，市議員蔡育輝今表示，6年來不斷爭取，全案本月已動工，預計明年1...

絕美台南神學院啟動古蹟修復 劇集網友最愛打卡地點

全台最早基督教神學院，也是劇集《斯卡羅》、《一把青》等取景地點的台南市定古蹟「原台南神學校校舍暨禮拜堂」將啟動古蹟修復，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。