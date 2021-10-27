台南增設漁港海廢暫置區 盼助保育海洋環境
台南市政府今天宣布將在青山、北門、蚵寮3處漁港增設海洋廢棄物暫置區，預定在年底前完成，配合現有的安平港、將軍港2處海廢暫置區，盼加強清理海洋廢棄物，友善漁港環境。
台南市漁港及近海管理所上午在將軍漁港召開增設海洋廢棄物暫置區記者會，所長周瓈朝表示，海洋廢棄物問題日益嚴重，而漁港容易受潮汐及風向影響，時常有海漂垃圾隨海流漂進港內，市府每年委託廠商定期打撈，但仍難以面面俱到。
周瓈朝表示，市長黃偉哲指示農業局在各漁港內設置海漂廢棄物暫置區，落實垃圾分類，友善漁港環境，目前在安平及將軍漁港已設有海廢暫置區，預計今年底前再增加青山、北門、蚵寮等3處，期望在港區提供足夠空間讓漁民暫置海洋廢棄物。
他說，市府另一方面從源頭進行管理，提供廢棄網具獎勵方式，鼓勵漁民主動將老舊網具集中於漁港海廢暫置區，並招募漁船加入「環保艦隊」，將海洋廢棄物帶回漁港後，放置在海廢暫置區，以利做後續分類處理，盼減少漁業廢棄物對海洋環境的影響，為海洋生態保育出力。
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