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緩解新營交流道口交通 隋唐街T字路打通 明年1月啟用
台南市新營區隋唐街T字路口延伸到新營交流道機車道涵洞工程，市議員蔡育輝今表示，6年來不斷爭取，全案本月已動工，預計明年1月通車，可望改善新營交流道汽機車爭道險況。
蔡育輝指出，該項工程約1280萬元，工期90個日曆天，預定明年1月底可完成啟用，前往鹽水的機車族可避開長榮路與復興路的「虎口」，讓回家的路更便捷、安全。
蔡育輝說，數十年來新營長榮路與復興路十字路口汽、機車爭道造成交通事故頻傳，尤其每上下班交通巓峰時，交通常打結，他接過難以計數陳情，雖然陸續提案要求交通局、工務局從設置機車右轉專用道、改變交通號誌等方向進行改善，但還是以他於2015年開始爭取將新營長榮路與隋唐街T字口打通至交流道下機車涵洞直通鹽水的工程，才能更徹底有效為鄉親打造一條快速又平安回家的路。
蔡育輝說，6年來不斷追蹤、爭取，去年初內政部發布公告，通過將原為水溝的用地變更為道路用地，並開始由市府著手闢設「新營隋唐街與長榮路T字路口往西打通至新營交流道機車道」作業，並歷經工程發包流標等各種波折下，工程終在10月22日動工。
他說，目前行駛於長榮路往鹽水，機車須到交流道下十字路口右轉復興路再進入涵洞，危險又耗時，未來道路打通後，可提早於長榮路、隋唐路口右轉直接駛入涵洞，無須進入車流量大的長榮路與復興路口，減少右轉與直行汽機車爭道，亦能減少大車右轉死角，且節省機車等候紅燈時間，提升機車族路權及行駛安全。
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