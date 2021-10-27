緩解新營交流道口交通 隋唐街T字路打通 明年1月啟用

台南市新營區隋唐街T字路口延伸到新營交流道機車道涵洞工程，市議員蔡育輝今表示，6年來不斷爭取，全案本月已動工，預計明年1月通車，可望改善新營交流道汽機車爭道險況。

蔡育輝指出，該項工程約1280萬元，工期90個日曆天，預定明年1月底可完成啟用，前往鹽水的機車族可避開長榮路與復興路的「虎口」，讓回家的路更便捷、安全。

蔡育輝說，數十年來新營長榮路與復興路十字路口汽、機車爭道造成交通事故頻傳，尤其每上下班交通巓峰時，交通常打結，他接過難以計數陳情，雖然陸續提案要求交通局、工務局從設置機車右轉專用道、改變交通號誌等方向進行改善，但還是以他於2015年開始爭取將新營長榮路與隋唐街T字口打通至交流道下機車涵洞直通鹽水的工程，才能更徹底有效為鄉親打造一條快速又平安回家的路。

蔡育輝說，6年來不斷追蹤、爭取，去年初內政部發布公告，通過將原為水溝的用地變更為道路用地，並開始由市府著手闢設「新營隋唐街與長榮路T字路口往西打通至新營交流道機車道」作業，並歷經工程發包流標等各種波折下，工程終在10月22日動工。