快訊

向氣候滅絕討價還價？人類擋不住的「世紀增溫2.7°C」

王必勝不倫戀恐革職？陳時中否認：指揮中心非常需要他

聽新聞
test
0:00 / 0:00

緩解新營交流道口交通 隋唐街T字路打通 明年1月啟用

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市議員蔡育輝表示，爭取6年的新營區隋唐街T字路口工程將打通，可望紓解新營交流道路口汽機車爭道險況。圖 ／蔡育輝服務處提供
台南市議員蔡育輝表示，爭取6年的新營區隋唐街T字路口工程將打通，可望紓解新營交流道路口汽機車爭道險況。圖 ／蔡育輝服務處提供

台南市新營區隋唐街T字路口延伸到新營交流道機車道涵洞工程，市議員蔡育輝今表示，6年來不斷爭取，全案本月已動工，預計明年1月通車，可望改善新營交流道汽機車爭道險況。

蔡育輝指出，該項工程約1280萬元，工期90個日曆天，預定明年1月底可完成啟用，前往鹽水的機車族可避開長榮路與復興路的「虎口」，讓回家的路更便捷、安全。

蔡育輝說，數十年來新營長榮路與復興路十字路口汽、機車爭道造成交通事故頻傳，尤其每上下班交通巓峰時，交通常打結，他接過難以計數陳情，雖然陸續提案要求交通局、工務局從設置機車右轉專用道、改變交通號誌等方向進行改善，但還是以他於2015年開始爭取將新營長榮路與隋唐街T字口打通至交流道下機車涵洞直通鹽水的工程，才能更徹底有效為鄉親打造一條快速又平安回家的路。

蔡育輝說，6年來不斷追蹤、爭取，去年初內政部發布公告，通過將原為水溝的用地變更為道路用地，並開始由市府著手闢設「新營隋唐街與長榮路T字路口往西打通至新營交流道機車道」作業，並歷經工程發包流標等各種波折下，工程終在10月22日動工。

他說，目前行駛於長榮路往鹽水，機車須到交流道下十字路口右轉復興路再進入涵洞，危險又耗時，未來道路打通後，可提早於長榮路、隋唐路口右轉直接駛入涵洞，無須進入車流量大的長榮路與復興路口，減少右轉與直行汽機車爭道，亦能減少大車右轉死角，且節省機車等候紅燈時間，提升機車族路權及行駛安全。

台南市議員蔡育輝表示，爭取6年的新營區隋唐街T字路口工程將打通，可望紓解新營交流道路口汽機車爭道險況。圖 ／蔡育輝服務處提供
台南市議員蔡育輝表示，爭取6年的新營區隋唐街T字路口工程將打通，可望紓解新營交流道路口汽機車爭道險況。圖 ／蔡育輝服務處提供

長榮 機車族 車道

延伸閱讀

台鐵花東電氣化採購涉弊 12官商貪汙罪交保

台鐵花東電氣化採購涉弊 前養路室主任送辦

台鐵花東電氣化採購爆弊案 涉案廠商漏夜送偵訊

「方便」不再傷神 新營長勝營區園區增設廁所

相關新聞

台南捷運有重大進展？第一期藍線若順利 最快2026動工

六都僅剩台南沒有捷運，目前第一期藍線進度最快，正在審查綜合規畫期中報告，若期程一切順利，預計2026年可動工；而通過舊城...

嘉縣議員質疑帶頭炒房 翁章梁：扯太遠、毋過度聯想

嘉義縣議員何子凡今上午於議會質詢時質疑日前縣長翁章梁出席建商記者會，替建商背書，且文宣內容提及每坪售價22萬起跳，易引發...

漁塭回填土方反遭移送法辦？嘉縣：回填廢棄物就不行

嘉義縣東石沿海地層下陷嚴重，議員姜梅紅接獲民眾陳情，常有不肖業者提供漁民免費土方回填魚塭，卻反遭環保局移送法辦，縣府環保...

公務員從科長等到退休 虎尾水資中心延宕11年今動工

雲林虎尾水資源回收中心興建案多年前核定，工程延宕11年，終於克服土地取得和地方溝通等問題，第1標今天正式動工。縣長張麗善...

緩解新營交流道口交通 隋唐街T字路打通 明年1月啟用

台南市新營區隋唐街T字路口延伸到新營交流道機車道涵洞工程，市議員蔡育輝今表示，6年來不斷爭取，全案本月已動工，預計明年1...

絕美台南神學院啟動古蹟修復 劇集網友最愛打卡地點

全台最早基督教神學院，也是劇集《斯卡羅》、《一把青》等取景地點的台南市定古蹟「原台南神學校校舍暨禮拜堂」將啟動古蹟修復，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。