台南關懷弱勢 加碼補助資收個體戶

COVID-19疫情降溫，但資收個體戶收入短期恐不易恢復，台南市長黃偉哲今天宣布，台南市11月1日至12月5日，每月加碼1000元給參與環保局資收關懷計畫資收個體戶。

台南市環保局今天發布新聞稿，黃偉哲宣布11月1日至12月5日，每月加碼新台幣1000元給參與環保局資收關懷計畫資收個體戶，也就是每人每月回收物兌換補助最高6000元。

黃偉哲表示，防疫期間因各種不可抗力因素，經濟弱勢民眾易因整體經濟變化，對生活產生不利影響，台南市加碼補助資收物兌換金額，感謝資收個體戶對台南資源回收的貢獻，也呼籲市民共同關懷，讓資源回收工作者感受到社會溫暖。

台南市政府指出，穿梭於台南大街小巷，從事資源回收的經濟弱勢者不在少數，市政配合環保署關懷弱勢政策，民國108年推出資源回收關懷計畫，迄今已有701人次參與，資源回收物送到環保局各區隊，可獲得優於市價的價金，每月最高兌換補助金額5000元。

環保局表示，參與資源關懷計畫的資收個體戶，對資源回收再利用、環境整潔助益不小。以廢玻璃瓶而言，因體積大、不易儲存、回收利潤低等因素，回收率不太理想，資收關懷計畫提供優於市價的兌換補助，鼓勵個體戶回收玻璃瓶意願，也減少雨天積水成為病媒蚊溫床機率。

環保局長謝世傑說，加碼補助1000元對幫助弱勢家庭來說，多少可減輕生活一點負擔，另外，環保局也對個體戶提供到府清運服務，現場依重（數）量計價，也藉由清運人員與個體戶互動，進行資收物分類再教育及關心生活近況。

環保局提醒，市民資源回收分類前，應先簡單清洗，回收物除可交予環保局資收車、村里回收站或各區清潔隊外，也可給資收個體戶，共同為生活環境盡一份心力。