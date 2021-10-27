台南捷運有重大進展？第一期藍線若順利 最快2026動工

六都僅剩台南沒有捷運，目前第一期藍線進度最快，正在審查綜合規畫期中報告，若期程一切順利，預計2026年可動工；而通過舊城區、爭議最大的綠線將在今年底前舉辦地方說明會，市府表示，將有5個替代方案，屆時會以取得「共識」為基礎，修正路線後再送議會、中央核定。

台南市議員李啟維今在議會質詢時指出，台南將近200萬人口，交通壅擠，卻是六都中唯一沒有捷運的直轄市，台南除了文化首都特色，也逐漸朝科技工商發展，改善交通已是當務之急，興建捷運卻看似遙遙無期。

台南市長黃偉哲說，會努力讓捷運早日興建，台北市的捷運從可行性規畫到動工花了10多年，目前台南市捷運都在進行規畫。

交通局長王銘德表示，目前優先路網包含第一期藍線及延伸線、紅線、綠線的規畫作業，都獲得前瞻計畫補助。其中，第一期藍線正在進行綜合規畫期中審查及環境影響評估期中作業，將加速進行，爭取行政院早日核定綜合規畫；第一期藍線延伸線可行性研究案及紅線可行性研究案已進行到期末作業，待期末報告核定後，會爭取行政院核定並接續辦理綜合規畫。

第一期藍線北起大橋站，經中華東路、東門路，再到仁德轉運站，可望紓解永康、東區車流，市府表示，預計2023年獲中央核定，若順利2025年可完成基本設計，2026年動工。

綠線則是規畫從東區平實轉運站行經台南火車站，再到安平，不過因原本路線經舊城區成功至西門路段，民眾有異議，擔心交通黑暗期、破壞天際線等。王銘德說，綠線可行性研究案將依交通部審查意見，針對路線方案的運量、場站、財務、工程及用地取得等修正補充，並預計在今年底前針對5條替代路線舉辦說明會，聽取民意溝通，完成可行性研究報告修正後送議會取得同意，爭取行政院核定以接續進行綜合規畫。

5條替代方案包括公園南路、海安路段，總長約12.8公里；公園南路、海安路、民生路段，總長約11.5公里；公園南路、臨安路、民生路段，總長約11公里；健康路、大同路段，總長約12.4公里；公園南路、海安路、和緯路段，總長約12.7公里。