絕美台南神學院啟動古蹟修復 劇集網友最愛打卡地點

全台最早基督教神學院，也是劇集《斯卡羅》、《一把青》等取景地點的台南市定古蹟「原台南神學校校舍暨禮拜堂」將啟動古蹟修復，整建有百年歷史的3棟建築物，總金額4800萬元，預計2024年4月完工。

校方下午將舉辦開工禮拜，市長黃偉哲上午前往關切，他表示，修復文化資產不僅為城市再現歷史記憶，也是建築美學的再次肯定與更新。台南神學校自1876年創設迄今已超過百年歷史，對台灣近代的社會及宗教發展都卓有貢獻；本館於1903年落成，西校舍及禮拜堂於1957年落成，這3棟古蹟建築也都是學校神學教育之歷史見證，修復完竣將成為該區域的文化新亮點。

台南市文化資產管理處表示，修復工程由張玉璜建築師事務所設計監造、大順營造有限公司承攬施工，工期900日曆天，修復經費由文化部補助70％，南市府負擔25％，學校自籌5%。

原台南神學校校舍暨禮拜堂位於台南市東區，2002年公告為市定古蹟，前身是1878年創立的府城大學，被指定為古蹟的部分是校舍本館與禮拜堂共3棟建築物，本館是在1903年翻建原有校舍而成，禮拜堂則是在1952年接受美國金陵基金會贊助所建，目前學校已改名為台南神學院。

文資處表示，神學校深具建築史上之意義，本館為兩層樓的磚造建築，屋頂蓋著台灣傳統的仰合瓦，尖拱與圓拱式的門窗，外牆覆著白灰，兼具西方宗教建築與台灣地域色彩之校舍。

禮拜堂屬於巴西利卡式平面，採用羅馬式教堂的建築語彙，如拱窗、圓拱柱廊、長形大廳、半圓的聖壇空間等。禮拜堂通廊之通氣孔，使用傳統釉面花格磚，增添台灣地域色彩。

西校舍空間配置上與本館呈「L」型配置，兩者以穿廊連結，可阻擋豔陽風雨。3棟建築整體配色一致，建築配置呈ㄈ字型配置，以十字步道之中庭花園連結，呈現寧靜優美之建築景觀。