嘉縣議員質疑帶頭炒房 翁章梁：扯太遠、毋過度聯想

嘉義縣議員何子凡今上午於議會質詢時質疑日前縣長翁章梁出席建商記者會，替建商背書，且文宣內容提及每坪售價22萬起跳，易引發定錨效應，帶動嘉義縣房價高漲；翁回應，縣府與建商間沒有特殊關係，一切依法辦理，認為質詢內容「扯太遠」。

翁章梁說，當初原則拿捏得很清楚，建商宣布捐贈嘉義縣輕豪宅，「但此事不能由縣府宣布」，記者會上也僅致詞感謝，希望民眾到嘉義縣消費，「大家都為嘉義打拚」，理解何子凡關心房價問題，但毋須牽扯政商關係。

日前有建商宣布捐贈嘉義縣府500萬元輕豪宅，但何子凡認為，宣傳文宣內容「由股轉房」、「理財等增值」等字眼鼓勵房地產炒作，內文更大量引用翁圖像與言論，除有濫用肖像權疑慮，文中更提及每坪房價22萬起跳，擔心產生房價「定錨效應」，帶動嘉縣房價炒作高漲。

何子凡解釋地產界常有的定錨效應理論，指人們需要對某個事件做定量估測時，會將某些特定數值作為起始值，像錨一樣制約估測值，如今縣長出席記者會加上媒體新聞曝光效應，擔心嘉義縣房價將以每坪22萬為「錨」，急速成長，讓年輕人更買不起房。

30年前與農工站一起，30年後卻與建商站一起」何子凡批評縣府變相替建商代言背書，未來馬稠後二期和科學園區落成後，是否房價將炒作到每坪將超過30萬元，「一點也沒有了解民怨與體恤基層老百姓的辛苦」。