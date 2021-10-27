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守護海洋 南市今年新設3處漁港海廢棄物暫置區

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
回收的海廢物完成簡單分類，再由環保局運走處置。記者謝進盛／攝影
回收的海廢物完成簡單分類，再由環保局運走處置。記者謝進盛／攝影

為守護沿海環境遏止海洋廢棄物，台南市政府農業局今年新增青山等3處漁港海廢暫置區，可望今年底全部完成，營造更友善漁港環境。

海洋廢棄物問題日益嚴重，且漁港易受潮夕及風向影響，常有海漂垃圾隨海流漂進港內，並漂向漁港碼頭角落，農業局漁港及近海管理所上午在將軍漁港舉行記者會，農業局指出，南市共有7處漁港，目前安平、將軍漁港已設有海廢暫置區，今年將增加青山、北門（蘆竹溝）、蚵寮海廢暫置區，提升處理能量，其中北門漁港已完工，青山，蚵寮也會今年底全部完成。

農業局漁港及近海管理所長周瓈朝進一步指出，安平及將軍漁港海廢暫置區面積約各50坪，新設這三處漁港因規模較小約10坪，將軍去年回收量約6000公斤、安平約1000公斤，回收物以漁網、浮球、繩索為主，回收行情為約7公斤100元，經簡單分類後，再由環保局運走處理，因是去年開始推動，仍有很大進步空間，會持續跟漁民宣導，希望增加回收量能。

台南市長黃偉哲說，市政府漁港所每年委託廠商負責漁港環境清潔，廠商也會定期打撈清除港內海面垃圾，但難面面俱到，為積極處理海洋廢棄物及提升漁民將垃圾攜回碼頭或岸邊意願，指示農業局持續在漁港內設置海漂廢棄物暫置區。

農業局長李建裕表示，解決海廢所造成危害刻不容緩，除源頭進行管理，提供廢棄網具獎勵方式，鼓勵漁民主動將老舊網具集中於漁港海廢暫區，另方面將招募漁船加入環保艦隊，將海洋廢棄物帶回港放置海廢暫置區，以利做後續分類處理，落實源頭減量，使海洋生態得以永續。

守護海洋，南市今年新設3處漁港海廢棄物暫置區今年底全部完成，圖為已經使用的將軍漁港暫置區。記者謝進盛／攝影
守護海洋，南市今年新設3處漁港海廢棄物暫置區今年底全部完成，圖為已經使用的將軍漁港暫置區。記者謝進盛／攝影

廢棄物 漁民 將軍漁港

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