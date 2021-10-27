守護海洋 南市今年新設3處漁港海廢棄物暫置區

為守護沿海環境遏止海洋廢棄物，台南市政府農業局今年新增青山等3處漁港海廢暫置區，可望今年底全部完成，營造更友善漁港環境。

海洋廢棄物問題日益嚴重，且漁港易受潮夕及風向影響，常有海漂垃圾隨海流漂進港內，並漂向漁港碼頭角落，農業局漁港及近海管理所上午在將軍漁港舉行記者會，農業局指出，南市共有7處漁港，目前安平、將軍漁港已設有海廢暫置區，今年將增加青山、北門（蘆竹溝）、蚵寮海廢暫置區，提升處理能量，其中北門漁港已完工，青山，蚵寮也會今年底全部完成。

農業局漁港及近海管理所長周瓈朝進一步指出，安平及將軍漁港海廢暫置區面積約各50坪，新設這三處漁港因規模較小約10坪，將軍去年回收量約6000公斤、安平約1000公斤，回收物以漁網、浮球、繩索為主，回收行情為約7公斤100元，經簡單分類後，再由環保局運走處理，因是去年開始推動，仍有很大進步空間，會持續跟漁民宣導，希望增加回收量能。

台南市長黃偉哲說，市政府漁港所每年委託廠商負責漁港環境清潔，廠商也會定期打撈清除港內海面垃圾，但難面面俱到，為積極處理海洋廢棄物及提升漁民將垃圾攜回碼頭或岸邊意願，指示農業局持續在漁港內設置海漂廢棄物暫置區。