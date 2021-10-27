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南市雪中送炭 加碼補助關懷計畫資收個體戶

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府加碼補助1千元給參與環保局資收關懷計畫的資收個體戶，每月最高可兌換到6千元。圖／南市環保局提供
台南市政府加碼補助1千元給參與環保局資收關懷計畫的資收個體戶，每月最高可兌換到6千元。圖／南市環保局提供

疫情雖趨緩，台南市長黃偉哲關心弱勢資收個體戶的收入短期間恐不易恢復，今天宣布11月1日起至12月5日止，每月加碼1千元給參與環保局資收關懷計畫的資收個體戶，亦即每人每月回收物兌換補助最高6千元。

黃偉哲表示，防疫期間因各種不可抗力的因素，易對經濟弱勢民眾的生活產生不利影響，為加強關懷弱勢族群，南市加碼補助資收物兌換金額，除感謝資收個體戶在資源回收的貢獻，也呼籲市民共同關懷，讓資源回收工作者感受到社會溫暖。

台南市政府配合環保署關懷弱勢的政策，2019年推出資源回收關懷計畫，累計至今已有701人次參與。所撿拾到的資源回收物送至環保局各區隊，可獲得優於市價的價金，每月最高兌換換補助金額5千元。

環保局指出，參與資源關懷計畫的資收個體戶，對資源回收再利用、環境整潔助益大，以廢玻璃瓶為例，因體積大、不易儲存、回收利潤低，回收率不太理想。但資收關懷計畫提供優於市價的兌換補助，鼓勵了個體戶回收玻璃瓶的意願，也減少雨天積水成為病媒蚊溫床的機率。

環保局長謝世傑表示，加碼補助1000元對幫助弱勢家庭來說多少可減輕生活一點負擔，另外，環保局也對個體戶提供到府清運服務，現場依重量及數量計價，也藉由清運人員與個體戶互動，進行資收物分類再教育及關心生活近況。

環保局提醒大眾，地球資源並非取之不盡、用之不竭，資源回收分類很重要，民眾資源回收分類前，請先簡單清洗，回收物除了可交予環保局資收車、村里回收站或各區清潔隊外，亦可給予需要幫忙的資收個體戶，共同為生活環境盡一分心力。

資源回收 台南 黃偉哲

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