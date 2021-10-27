原台南神學校校舍及禮拜堂開工修復 2024年完工

原台南神學校是全台最早的神學院，校舍及禮拜堂已指定為直轄市定古蹟，如今建物材料劣化，禮拜堂塔樓漏水，2019年完成修復設計，今天下午開工修復，預定2024年完工。

原台南神學校校舍暨禮拜堂位於台南市區，2002年公告為市定古蹟；原台南神學校是全台最早的神學院，前身是1876年創立的府城大學，校舍本館建築於1903年（日治時期明治36年）翻建原有校舍而成，禮拜堂則是1952年接受美國金陵基金會贊助所建，現在學校已改名為台南神學院。

台南市政府發布新聞稿指出，原台南神學校校舍暨禮拜堂因年久建物材料劣化，禮拜堂塔樓漏水，外牆洗石子粉刷多處龜裂，木門窗腐朽嚴重，2017年完成調查研究，2019年完成修復設計，今天下午將開工修復。

台南市長黃偉哲今天上午也視察台南神學院，他表示，原台南神學校1876年創設迄今，已超過100年歷史，對台灣近代社會及宗教發展有卓越貢獻，修復文化資產不僅為城市再現歷史記憶，也是建築美學再次肯定與更新。

原台南神學校校舍暨禮拜堂修復工程工期900個日曆天，發包金額新台幣4800萬元，包括文化部補助70%，台南市政府25%，學校自籌5%，預定2024年4月完工。

原台南神學校校舍暨禮拜堂中校舍本館是2層樓磚造建築，屋頂蓋著台灣傳統的仰合瓦，尖拱與圓拱式門窗及覆蓋白灰的外牆，兼具西方宗教建築與台灣地域色彩。

禮拜堂屬於巴西利卡式平面，採用羅馬式教堂建築語彙，如拱窗、圓拱柱廊、長形大廳、半圓聖壇空間等；禮拜堂通廊通氣孔使用傳統釉面花格磚，增添台灣地域色彩。

西校舍空間和本館呈「L」型配置，以穿廊連結，可阻擋豔陽風雨。3棟建築整體配色一致，建築配置呈ㄈ字型，以十字步道中庭花園連結，呈現寧靜優美的建築景觀。