台南人行道樹6棵砍成1米柱 巿府：私人所有

台南市安平區華平路近永華路二段整排人行道上的路樹被齊頭砍平，僅剩成人腰部的高度，台南市議長郭信良痛斥，這並非是今年市府第1次草率修剪樹木，讓人心疼又不解。對此，台南市工務局澄清，該人行道為私人土地自行退縮，非屬公有地，目前無法可罰，會再加強對民間修護樹宣導。

郭信良說，有市民近日發現華平路有6棵行道樹都被修剪到只剩半個成人高，一根枝葉都不見，甚至樹皮都被刮下好大一片，修剪手法相當草率，究竟為何要這樣修剪路樹？

郭信良指出，市府今年9月還稱正在推動修剪證照，只要是市府的路樹修剪工程都要求持有證照者修剪，未料才隔一個月，就又看到把路樹修剪得光禿禿，市府有必要檢討問題出在何方，畢竟台南市不僅是個宜居城市，也該是個對樹木友善的城市。

另外，議員王錦德今在議會質詢時，指北安路三段鳳凰樹擋到建物出入口，要求市府協助移除。市長黃偉哲表示，將請相關人員去了解現場狀況。

對於華平路行道樹遭砍半，黃偉哲說，市府不會吃飽太閒去鋸樹，該行道樹是私有土地上的樹木，非市府種植列管的行道樹。

工務局表示，因樹木採屬地主義，由用地所有權人各自維護，後續將加強宣導私有無遮簷人行道樹木所有權人能比照「台南市樹木修剪施工要領」修剪，共同為護樹盡一分心力。