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警消夫妻輪流顧小孩趕報告 雙為嘉市拚政府服務獎

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
張維達表示，嘉市消防局為市民安裝住警器，兼顧品質、價格，祈願獲獎為嘉義市爭光。記者卜敏正／翻攝
張維達表示，嘉市消防局為市民安裝住警器，兼顧品質、價格，祈願獲獎為嘉義市爭光。記者卜敏正／翻攝

行政院國發會日前公告第四屆政府服務獎入圍名單，嘉義市政府警察局、消防局和衛生局都進入決選，為極少數能入圍3項的縣市府；有趣的是，消防、警察局參賽業務承辦人張維達、洪永芳為夫妻，趕報告還必須輪流照顧小孩，祈願共同獲獎為嘉義市爭光。

行政院為鼓勵機關提供優質服務，回應民眾需求，每年舉辦「政府服務獎」徵選，分「數位科技創新加值」及「加強社會人文關懷」二項，日前公告今年36組決選名單，嘉義市政府共有市警察局（諸羅城縱橫攻略-防制交通事故從事故處理開始）、市衛生局（守護嘉 e 人計畫），及市消防局（火災警報器1+1 樂活在「嘉」守護您）入圍。

張維達表示，他和妻子洪永芳分別在消防局災害預防科、警察局秘書科服務，兩人結褵8年、育有2子，印象中妻子祕書科業務，已連續多年承辦「政府服務獎」，經常為忙碌報告資料在電腦前埋首打拚、相當辛苦。

張維達說，首次承辦政府服務獎業務，為彙整嘉市消防局幫助市民安裝住警器、如何兼顧品質、價格，為完成報告資料，須來回校對數據掌握重點，深深體會妻子過往忙碌，日前北上報告前，兩人都要趕投影片資料，還輪流分工照顧孩子，讓另一人有空完成報告。

「我們只是具實呈現同仁好表現！」洪永芳謙虛表示，她和丈夫報告工作雖忙，但只是具體呈現同仁創意服務內容，像這次彙整市警局交通隊，利用科技平台建立「事故處理行動雲」圖資，防制事故、尋找改善方案，的確降低路口肇事率及車禍，也看見同仁們如何透過科技、創新服務市民。

嘉義市消防局張維達、警察局洪永芳夫妻，輪流照顧小孩趕報告，祈願共同獲獎為嘉義市爭光。記者卜敏正／翻攝
嘉義市消防局張維達、警察局洪永芳夫妻，輪流照顧小孩趕報告，祈願共同獲獎為嘉義市爭光。記者卜敏正／翻攝

警察 衛生局

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