黃偉哲化身交安大使 大人走路滑手機請小朋友糾正

10月是交通安全月，台南市教育局、交通局、警一分局今天上午到東區大同國小宣導交通安全，市長黃偉哲化身交通大使，強調80%的預防，請小朋友扮演交通小尖兵把交通安全做好。也稱許大同國小在上下學做好人車分流、進出管制，期許成為示範點。

大同國小在宣導活動上先以舞獅歡迎與會來賓，黃偉哲也以舞獅來比喻交通安全，他說小朋友依照節拍來做動作，就如紅綠燈一樣，紅燈要停住，綠燈可通行，但儘管如此，還是有人應不小心、酒駕、滑手機等，造成車禍。這樣的現象新聞都有播報，老師也都有提醒，但還是發生，對這些大人不小心的現象，小孩子要向大人提醒，走路不能滑手機。

交通安全宣導從學校、家庭開始如此才能落實深植人心，黃偉哲表示，有80%的車禍是可以預防，因此，小朋友應的交通安全的小尖兵、小天使，幫大人把交通安全做好。

黃偉哲說，上下學時因汽機車湧入，常會有塞情形車，若有人不耐而猛按喇叭，可能就會起口角。大同國小有學生300多人，因有做好人車分流，可避免塞車情形，期許成為示範點。他表示，若在塞車時，彼此能關懷、體諒，就能防止許多交通事故及爭吵發生。